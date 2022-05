[Video] Critica pero no aplica: Alexis García se desahogó contra los jugadores de Unión

El partido entre Equidad y Unión Magdalena tuvo un tercer tiempo en la rueda de prensa. Luego del empate 1-1 entre salarios y aseguradores, las declaraciones del técnico del cuadro bogotano estuvieron cargadas de críticas hacia la actitud de los rivales.

Alexis García arremetió contra los futbolistas del equipo de Santa Marta. El entrenador paisa mostró su enojo en las declaraciones posteriores al partido, el DT reclamo que los jugadores del Unión tuvieron una postura de poco interés en el juego y los señaló de tirarse al piso.

La reclamación del entrenador del verde capitalino sonó un poco desacertada, teniendo en cuenta la postura de su equipo en varios compromisos de la Liga Betplay.

“Habían dos equipos, uno que quería jugar y otro que no. Se tiraban al suelo, los sacaban en camilla… Yo creo que el que más corrió hoy de Unión Magdalena fue el médico porque ellos no querían jugar. Nosotros intentábamos, pero el árbitro se los permitía. Casi no dejan jugar y por eso me enojo, esto es serio, es fútbol profesional”, dijo el técnico, en rueda de prensa.

Sobre el estilo de juego de su equipo, el estratega antioqueño señaló: "Dicen que La Equidad la tira de punta para arriba, yo quisiera que lo vieran jugar porque eso lo dicen sin saber. Quisiera que vieran cuál es el equipo que mantiene la intensidad y el ritmo de juego, cuál es el equipo que maneja la pelota, cuál es el equipo que genera las opciones".

Para finalizar, el entrenador remató señalando la complicación al no ganar el partido: "El partido lo pierde Equidad por inocente. Un equipo que no llega una sola vez, en un saque de banda no te puede generar un gol. Nosotros nos equivocamos, nos faltó malicia, tenemos mucha juventud atrás, pero tienen que despertar porque deben saber lo que nos estamos jugando".

Equidad se encuentra séptimo con 27 puntos y tres por jugar. Por ahora, los aseguradores deberán esperar que se complete la fecha 19 para ver sí mantienen buenas opciones de clasificar a los cuadrangulares.