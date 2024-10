[Video] Duván Vergara, ídolo de América, no le cerró la puerta a jugar en Nacional

El extremo Duván Vergara se convirtió en uno de los jugadores con más importancia en el pasado reciente de América de Cali, pues el jugador barranquillero consiguió el bicampeonato (2019-2 y 2020), siendo figura del cuadro Escarlata. Además, en la actualidad es uno de los baluartes del club, siendo de paso el goleador con cinco anotaciones.

Por ende, la hinchada de América ha puesto a Vergara como uno de los ejemplos a seguir por todos aquellos futbolistas que apuntan a ser ídolos de la institución, e incluso en varias ocasiones el jugador ha manifestado que está muy agradecido con el cuadro vallecaucano.

No obstante, y sin pretenderlo, Duván Vergara le abrió la puerta a un posible traspaso a otro de los equipos grandes del fútbol colombiano, descartando solo a Deportivo Cali, pero sin desmentir que podría ir a Atlético Nacional o incluso a Junior de Barranquilla.

En una transmisión en vivo, a Vergara se le preguntó que en cuál equipo del fútbol colombiano nunca jugaría, y confirmó que si bien respeta a todos los rivales, nunca se enfundaría la camiseta de Deportivo Cali, argumentando que es el rival de patio de la Mecha.

No obstante, Duván Vergara finalizó enfatizando que el Cali "sería el único en que no jugaría en Colombia", por lo que no le cerró la puerta a jugar en Atlético Nacional, que es uno de los equipos que en algún momento se interesó en cerrar la llegada del extremo.

Cabe recordar que, en Colombia, Duván Vergara apenas ha jugado en dos equipos: Envigado FC y América de Cali; mientras que fuera del país se ha desempeñado en Rosario Central (Arg), Rayados de Monterrey y Santos Laguna (Mex).