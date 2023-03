[Video] El 'Caballo' Márquez no disimuló, borró la 'grandeza' del Junior y advirtió a los hinchas

Junior visitó a Unión Magdalena este fin de semana para disputar la décima fecha de la Liga Betplay, misma en la que los Tiburones enfrentan una crisis de resultados y eso aumenta la molestia de los hinchas.

Vea también: Juan Fernando Quintero: confirman el tiempo de baja que tendrá en el Junior

El resultado final del compromiso fue de 2-2 y aunque el equipo de Barranquilla iba ganando por dos goles, se dejó dar la vuelta en el marcador y eso desató más la polémica.

Después del partido, los protagonistas salieron a dar sus sensaciones en rueda de prensa y más allá de lo ocurrido, Ricardo 'Caballo' Márquez dijo algo que causó disgusto en los aficionados de los Tiburones, pues dejó claro que no cree en la plantilla de Junior.

"Estuvimos todo el partido teniéndoles el balón, llevándolos de a poco, con un Junior que no se sentía a gusto con el partido, y los cansamos. Tuvieron dos y dos entraron, son un equipo de los llamados a ser grandes, para mí es un equipo que cuando lo tengo al frente es igual al mío, pero sobre lo que tienen es de los llamados a ser grandes, según, para mí todavía no, porque hoy no se vio esto", fue lo que dijo el delantero.

Le puede interesar: Por el milagro: los partidos que deben ganar Junior, Cali y Caldas para clasificar a cuadrangulares

Con estas declaraciones, el 'Caballo' dejó claro que no ve en Junior un gran equipo y que cualquier rival podría hacerle daño, más al ver el estado físico de los jugadores, del que también se ha quejado el entrenador Hernán Darío Gómez, por lo que sus palabras buscan aterrizar a los hinchas que se ilusionaron a principio de año con la llegada de grandes figuras como Juan Fernando Quintero.