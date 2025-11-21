Actualizado:
Vie, 21/11/2025 - 15:49
[Video] En Tolima se ven campeones: "Quiero estadio lleno en la final"
El Pijao es el favorito del grupo B, que comparte con Bucaramanga, Fortaleza y Santa Fe.
Deportes Tolima comenzó con pie firme los cuadrangulares y dentro del plantel hay plena confianza en pelear el título de la Liga Betplay 2025-II. Así lo dejó claro Samuel Velásquez, una de las figuras en la victoria 1-0 sobre Fortaleza en Bogotá, resultado que posicionó al equipo ibaguereño desde el arranque.
Puede leer: Programación de la última fecha de cuadrangulares del Torneo Betplay
El jugador afirmó que el grupo se siente fuerte y mentalizado en llegar hasta la final. Tolima, además, cuenta con la ventaja deportiva, un factor que puede ser determinante en un cuadrangular parejo y de márgenes muy pequeños.
Samuel Velásquez le envió un mensaje a la hinchada del Tolima
Velásquez envió un mensaje directo a la afición: “En los tres partidos de cuadrangulares y la final, espero a toda la gente en el estadio. Quiero el estadio lleno”. El futbolista pidió respaldo total en el Manuel Murillo Toro.
También fue claro al señalar que, en esta etapa del campeonato, el resultado está por encima del espectáculo. “En este tipo de partidos no se trata del que mejor espectáculo dé, sino de ganar”, afirmó tras el triunfo en Bogotá.
Velásquez reveló que superó un inconveniente de salud recientemente, pero aseguró que está disponible para aportar. “Aquí estamos para representar esta camiseta de la mejor manera”, expresó.
Sobre su competencia en el puesto con Junior Hernández, destacó el buen entendimiento entre ambos. “Nos hemos complementado bien, pero el equipo es lo primero”, señaló.
Le puede interesar: Facundo Boné NO llegaría a Millonarios pero sí a otro club bogotano
El Tolima ya piensa en su duelo frente a Atlético Bucaramanga, partido clave que se disputará en Ibagué por la segunda fecha del cuadrangular B. El equipo buscará mantener la ventaja y seguir sumando.
El mensaje final de Velásquez dejó clara la ambición del grupo: “Vamos por la cuarta estrella”. En Ibagué, la ilusión está encendida.
“En los tres partidos de cuadrangulares y en la final espero a toda nuestra gente en el estadio. Que esté lleno, que nos apoyen, que dejen a un lado los malos pensamientos y las malas energías. Esta es una nueva oportunidad para ir por la cuarta estrella”: Samuel Velásquez. pic.twitter.com/rA6XRmLLRc— Iván Lozano (@IvanLDeportes) November 20, 2025
Fuente
Antena 2