[Video] En Tolima se ven campeones: "Quiero estadio lleno en la final"

Deportes Tolima comenzó con pie firme los cuadrangulares y dentro del plantel hay plena confianza en pelear el título de la Liga Betplay 2025-II. Así lo dejó claro Samuel Velásquez, una de las figuras en la victoria 1-0 sobre Fortaleza en Bogotá, resultado que posicionó al equipo ibaguereño desde el arranque.

El jugador afirmó que el grupo se siente fuerte y mentalizado en llegar hasta la final. Tolima, además, cuenta con la ventaja deportiva, un factor que puede ser determinante en un cuadrangular parejo y de márgenes muy pequeños.

Samuel Velásquez le envió un mensaje a la hinchada del Tolima

Velásquez envió un mensaje directo a la afición: “En los tres partidos de cuadrangulares y la final, espero a toda la gente en el estadio. Quiero el estadio lleno”. El futbolista pidió respaldo total en el Manuel Murillo Toro.

También fue claro al señalar que, en esta etapa del campeonato, el resultado está por encima del espectáculo. “En este tipo de partidos no se trata del que mejor espectáculo dé, sino de ganar”, afirmó tras el triunfo en Bogotá.