[Video] Escalofriante lesión de Andrés Llinás ante Cali; se prevé lo peor en Millonarios

Lamentable lesión de Andrés Llinás

En un partido pasado por una lluvia constante y que terminó empatado a tres goles, el equipo ‘embajador’ no logró el anhelado triunfo y para colmo de males presentó las lesiones de dos jugadores, una la del arquero Guillermo de Amores, que estrelló su cabeza contra el poste en el intento de evitar un gol del Cali, y la otra que se ve algo más complicada, la del defensor Andrés Llinás.

Y es que al minuto 71 del partido, cuando el conjunto ‘azucarero’ iba ganando 3-2 el partido, el zaguero central bogotano disputaba un balón en la mitad de la cancha, con tan mala suerte que en una serie de movimientos con el rival termina cayendo sobre su pierna izquierda, doblando su tobillo de forma alarmante.