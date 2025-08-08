Actualizado:
Vie, 08/08/2025 - 21:53
[Video] Escalofriante lesión de Andrés Llinás ante Cali; se prevé lo peor en Millonarios
El defensor tuvo que salir del campo de juego en el partido ante Deportivo Cali.
En el marco de la sexta fecha en la Liga BetPlay 2025-II, Millonarios recibía la visita del Deportivo Cali, duelo lleno de goles que se llevó a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.
El partido estaba lleno de condimentos, con el enfrentamiento de dos equipos grandes del fútbol colombiano buscando con urgencia un triunfo que les ayude a mejorar su imagen y con el técnico Alberto Gamero volviendo a visitar El Campín para jugar ante su exequipo.
Lamentable lesión de Andrés Llinás
En un partido pasado por una lluvia constante y que terminó empatado a tres goles, el equipo ‘embajador’ no logró el anhelado triunfo y para colmo de males presentó las lesiones de dos jugadores, una la del arquero Guillermo de Amores, que estrelló su cabeza contra el poste en el intento de evitar un gol del Cali, y la otra que se ve algo más complicada, la del defensor Andrés Llinás.
Y es que al minuto 71 del partido, cuando el conjunto ‘azucarero’ iba ganando 3-2 el partido, el zaguero central bogotano disputaba un balón en la mitad de la cancha, con tan mala suerte que en una serie de movimientos con el rival termina cayendo sobre su pierna izquierda, doblando su tobillo de forma alarmante.
🔵😱 Imágenes sensibles. Andrés Llinás sufrió una fuerte lesión contra Deportivo Cali. Le deseamos la mejor recuperación al defensor de Millonarios.#LALIGAxWIN pic.twitter.com/1DykaXdtsk— Win Sports (@WinSportsTV) August 9, 2025
Se prevé lo peor con la lesión de Llinás
A la espera del diagnóstico oficial de la lesión de Andrés Llinás, un movimiento como el que se ve en la repetición de la jugada, muchos aseguran que el defensor puede estar sufriendo alguna fractura de alta consideración, una situación que lo obligaría a estar fuera de las canchas por lo menos unos 6 meses, así como pasó con el delantero Leonardo Castro, que se prevé vuelva a las canchas para la primera semana de septiembre después de fracturarse el peroné el pasado marzo.
Fuente
Antena 2