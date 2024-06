[Video] Escándalo en la final de la Liga: Méndez tomó radical decisión tras ser agredido

Atlético Bucaramanga derrotó este sábado por 1-0 a Independiente Santa Fe y se llevó la ventaja en el partido de ida del Torneo Apertura de Colombia, que resultó muy reñido, pero favoreció al más ambicioso, el equipo del venezolano Rafael Dudamel.



En un estadio Alfonso López repleto, y con una afición entregada que recibió a su equipo con un espectáculo de pólvora, los anfitriones consiguieron la victoria con una anotación del experimentado extremo Freddy Hinestroza, que rompió la paridad y pone a soñar a los aficionados del Leopardo.

El 1-0 llegó en el minuto 68 en una aventura individual del atacante Jhon Córdoba por el costado derecho, desde donde mandó un centro a media altura que le llegó, al otro lado del área, a Hinestroza, que sacó un remate muy bien ubicado que fue imposible de despejar para el guardameta visitante.



Al terminar el compromiso, los hinchas del club local tomaron la decisión de invadir la cancha, pero las cosas no terminaron bien y el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, dijo a medios nacionales que no admitirá el ingreso de aficionados de Bucaramanga tras los hechos ocurridos.

"Al final del partido, como todos vieron, se invadió la cancha y la gente de logística se portó mal y nos agredieron a varios de Santa Fe, a los directivos, especialmente, nos agredieron con empujones y nos agarraron a pata", le dijo Méndez a El tiempo.

No suficiente con eso, continuó dando una noticia que está siendo polémica: "El partido lo vamos ganando 1-0 y esa gente se mete al campo solo por hacernos el daño. No voy a correr riesgos. Santa Fe no va a correr riesgos".

Con esas declaraciones, el dirigente dejó claro que no dejará ingresar hinchada visitante y ya se habían habilitado 1000 boletas para los hinchas del 'Leopardo', pero ahora dicha decisión será revocada.