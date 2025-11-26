Actualizado:
Mié, 26/11/2025 - 20:31
[Video] Fabián Sambueza hizo un golazo de media cancha en Bucaramanga - Fortaleza
El argentino aprovechó un mal pase y la salida del portero para marcar el empate de su equipo.
Fabián Sambueza volvió a encender la magia. Este miércoles 26 de noviembre, el argentino marcó un golazo en el duelo entre Atlético Bucaramanga y Fortaleza, correspondiente a la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales.
La anotación llegó al minuto 16 del segundo tiempo, en una jugada que parecía inofensiva. Un rechazo del portero de Fortaleza dejó la pelota suelta en mitad de cancha y allí apareció el talento del Chino.
Sambueza levantó la cabeza, notó que el arquero estaba muy adelantado y no dudó un segundo. Sacó un remate potente y bien dirigido que terminó en el fondo de la red, desatando la euforia en el Alfonso López.
El gol significó el 1-1 parcial del encuentro, pues Fortaleza había pegado primero en la etapa inicial con un tanto de Emilio Aristizábal, que había sorprendido a la defensa local.
🤩⚽🔥¡TREMENDO GOLAZO DE FABIÁN SAMBUEZA! El volante de Bucaramanga remató de larga distancia y anotó esta joya de gol ante Fortaleza.#LALIGAxWIN pic.twitter.com/bxezosp0IX— Win Sports (@WinSportsTV) November 27, 2025
Con este gesto técnico, Sambueza reafirmó su condición de líder y referente del Bucaramanga, equipo con el que conquistó el primer título de su historia en junio de 2024, siendo figura determinante.
A sus 37 años, el argentino sigue demostrando vigencia, lectura de juego y una sensibilidad especial para decidir partidos con detalles de calidad.
La afición del Leopardo tiene como referente a Sambueza y seguramente pondrá esta como una de sus mejores noches, al margen del resultado que arroje la contienda.
El partido continuó con intensidad, y el golazo del Chino Sambueza quedó como la postal de la noche no solo en el estadio Américo Montanini sino en varios rincones del mundo.
