[Video] Fabián Sambueza hizo un golazo de media cancha en Bucaramanga - Fortaleza

Fabián Sambueza volvió a encender la magia. Este miércoles 26 de noviembre, el argentino marcó un golazo en el duelo entre Atlético Bucaramanga y Fortaleza, correspondiente a la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales.

La anotación llegó al minuto 16 del segundo tiempo, en una jugada que parecía inofensiva. Un rechazo del portero de Fortaleza dejó la pelota suelta en mitad de cancha y allí apareció el talento del Chino.

Sambueza levantó la cabeza, notó que el arquero estaba muy adelantado y no dudó un segundo. Sacó un remate potente y bien dirigido que terminó en el fondo de la red, desatando la euforia en el Alfonso López.

El gol significó el 1-1 parcial del encuentro, pues Fortaleza había pegado primero en la etapa inicial con un tanto de Emilio Aristizábal, que había sorprendido a la defensa local.