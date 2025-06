[Vídeo] Falcao estalló tras el fracaso de Millonarios: "Que se jodan, nos robaron"

Al terminar el juego y luego de la derrota que dejó a los azules fuera de la final, el tigre habló de todo lo que vivió en este año vistiendo la camiseta azul. Al ser consultado por lo que se llevaba tras finalizar este campeonato, el samario estalló y dio declaraciones que jamás se esperaban de su parte.

Inicialmente, el tigre fue de frente contra las decisiones del VAR en contra de su equipo: “No entendemos la serie de situaciones que se nos fueron dando en el encuentro... Lo del primer gol que hay dudas, pero siempre, en todo el torneo fueron en contra de Millonarios, así me den 50 mil fechas, no vuelvo a jugar nunca en Colombia, pero siempre ante la duda era en contra nuestro. Que se jodan los de VAR, en Manizales nos robaron dos penales, uno a Mosquera y uno a Giordana. Nos robaron, todo el torneo, ante la duda, en contra de Millonarios, así no vuelva a jugar en Colombia, me importa un carajo”.

Seguido a ello, El tigre habló de lo manifestado sobre las supuestas ayudas para él y Millonarios. "Después dicen que le querían regalar el torneo a Radamel. Es una estupidez lo que están diciendo. Desde el torneo anterior fue un complot mediático que decían que siempre había a favor de Millonarios, pero no, todo fue en contra. A la mierda, hacíamos una falta y era penal. Eso es lo que me llevo".

Para el atacante samario no pasó desapercibido todo lo que se dijo en contra del equipo embajador. Radamel selló una noche amarga para el cuadro azul y mostró una de sus versiones más desconocidas ante una derrota que parecía poco probable en la antesala del clásico.