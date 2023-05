[Video] Falque; cara y sello en el clásico: El español tiró un túnel mágico, pero se fue lesionado

Atlético Nacional se mide ante América de Cali, en una nueva edición del clásico de la Liga Betplay. Verdolagas y escarlatas igualan 1-1 mostrando un gran nivel de juego en el partido más destacado de la fecha.

Durante la salida del equipo de escarlata en suelo paisa, el nivel de juego del onceno rojo ha sido bastante alto. Hombres como Iago Falque mostraron lo mejor de su fútbol y sorprendieron en el Atanasio Girardot.

Precisamente el jugador español había sido uno de los de mejor rendimiento dentro de la cancha. El volante hizo varias jugadas de fantasía y fue clave ek empate parcial, pero acabó saliendo lesionado tras un fuerte golpe.

En una jugada, Falque mostró su gran nivel de juego. Sin embargo, en medio de la férrea marca, el mediocampista del conjunto caleños se las arreglo para lanzar un túnel a su rival, un gesto que fue reconocido en el terreno de juego, pero que Da Costa devolvió con la misma acción.

Queda claro que la calidad de Falque no tiene cuestionamiento, aunque en algunas chances, las acciones no salieron como esperaba, es evidente que su calidad no se ha perdido con el paso de los años.

Por ahora, Nacional espera sellar el triunfo en este compromiso de la Liga Betplay. Los dirigidos por Autori necesitan conseguir el triunfo para acercarse a la clasificación a cuadrangulares.