Actualizado:
Jue, 11/09/2025 - 17:43
[Video] Fortaleza humilló al América recordándole el descenso a la B
El próximo sábado estos dos equipos se enfrentarán en Techo por la fecha 11 de la Liga Betplay.
Fortaleza CEIF se alista para recibir a América de Cali en el estadio de Techo el sábado 13 de septiembre, en un juego válido por la undécima jornada de la Liga Betplay. Los Amix, que se caracterizan por 'tomar del pelo' a su rival de turno sin importar cuál sea, ya hicieron de las suyas.
Pues en un post que publicó la cuenta oficial de X (antes Twitter) de Fortaleza CEIF, hicieron alusión al último gol que hizo el equipo, que fue por la décima jornada, de penalti ante La Equidad, no obstante, se aludió a una vieja forma de molestar al América.
Y es que en el momento en que el jugador de Fortaleza ejecuta el lanzamiento desde el punto penal, fue cortado, y allí pegaron el penalti que cobró el Tigre Castillo en la promoción América vs Patriotas de 2011, el cual terminó estrellándose en uno de los verticales.
La burla de Fortaleza a América días antes de la fecha 11 de Liga Betplay
Nuestro último gol de penalti antes de jugar contra el América#FortaXAmerica pic.twitter.com/Lym50aKfe9— Fortaleza CEIF (@FortalezaCEIF) September 11, 2025
El posteo ha tenido muchas interacciones, pues definitivamente ha sido de las mejores burlas del equipo de comunicaciones de Fortaleza contra alguno de los llamados 'grandes' del fútbol colombiano.
¿Cómo llegan Fortaleza y América al partido de la fecha 11?
Fortaleza CEIF es una de las sorpresas de la Liga Betplay en curso, pues se ubica en la tercera posición con 18 unidades, y sueña con el liderato. América de Cali, que estrena técnico, es último con seis puntos y dos partidos pendientes.
Boletería para el partido Fortaleza vs América
El partido entre Fortaleza y América del próximo sábado 13 de septiembre a las 2:00 p. m. se jugará en el estadio Metropolitano de Techo. La boletería se distribuye así: Lateral Norte a $50.000, Oriental a $65.000, Occidental Norte a $90.000, Occidental Norte VIP a $120.000. Occidental sur será para Fortaleza a $60.000.
Antena 2