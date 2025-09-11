[Video] Fortaleza humilló al América recordándole el descenso a la B

Fortaleza CEIF se alista para recibir a América de Cali en el estadio de Techo el sábado 13 de septiembre, en un juego válido por la undécima jornada de la Liga Betplay. Los Amix, que se caracterizan por 'tomar del pelo' a su rival de turno sin importar cuál sea, ya hicieron de las suyas.

Pues en un post que publicó la cuenta oficial de X (antes Twitter) de Fortaleza CEIF, hicieron alusión al último gol que hizo el equipo, que fue por la décima jornada, de penalti ante La Equidad, no obstante, se aludió a una vieja forma de molestar al América.

Y es que en el momento en que el jugador de Fortaleza ejecuta el lanzamiento desde el punto penal, fue cortado, y allí pegaron el penalti que cobró el Tigre Castillo en la promoción América vs Patriotas de 2011, el cual terminó estrellándose en uno de los verticales.

La burla de Fortaleza a América días antes de la fecha 11 de Liga Betplay