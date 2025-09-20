Actualizado:
[Video] Fuerte cruce entre Adrián Ramos e hinchas de América
Los Diablos derrotaron 2-1 a Once Caldas y salieron del fondo de la tabla.
En el inicio de la duodécima fecha de la Liga Betplay, América derrotó 2-1 a Once Caldas en el estadio Pascual Guerrero y salió del fondo de la tabla, que era el primer propósito de David González como nuevo entrenador.
La Mecha remontó con goles de Jhon Tilman Palacios y Cristian Barrios, aportando para la remontada de una Mecha que le apunta a meterse 'milagrosamente' en la zona de clasificados a cuadrangulares.
Debido al mal momento que vive el equipo en Liga Betplay, algunos aficionados han optado por no acudir al estadio, siguiendo la iniciativa de la barra 'Barón Rojo' por lo que el club decidió solo habilitar occidental para el partido del pasado viernes.
Al final del duelo ante Once Caldas, varios hinchas situados en occidental hablaron con futbolistas, y Adrián Ramos protagonizó un cruce con algunos aficionados, quienes lo criticaron por el mal momento de América.
"Vendido", le gritaron algunos hinchas de América a Adrián Ramos, mientras que otros en términos muy airados optaron por reclamarle diciendo que ven cómo los jugadores de "caminan la cancha".
Y es que la paciencia de los aficionados de América de Cali parece haber llegado a su fin, pues si bien se ganó, el equipo continúa en las últimas posiciones de la Liga Betplay; ahora se sitúa decimoséptimo con diez puntos.
Próximos partidos de América de Cali
Los próximos partidos de América serán el miércoles 24 de septiembre ante Deportivo Pasto en el Libertad por la tercera fecha de Liga Betplay (pendiente) y el domingo 28 como local frente a Envigado en el Pascual Guerrero.
