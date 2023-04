[Video] Gamero no ocultó la molestia y le reclamó a Unión Magdalena: "Me dolió"

Millonarios igualó 1-1 en su visita a Unión Magdalena por la fecha 15 de la Liga Betplay en un partido que se llevó a cabo en ele estadio Sierra Nevada. Fue un duelo en el cual los Embajadores dejaron escapar la posibilidad de acercarse al líder, mientras que los samarios no pudieron aislarse de la zona del descenso, en el que habría resultado un buen 'regalo' para sus aficionados teniendo en cuenta al reciente conmemoración de los 70 años del club (19 de abril de 1953).

Y fue en el marco del septuagésimo aniversario de Unión Magdalena cuando se invitaron a algunos referentes del cuadro samario en un evento que tuvo lugar el pasado viernes 21 de abril, y al cual no fue invitado Alberto Gamero -segundo jugador con más partidos en el Ciclón Bananero-, hoy técnico de Millonarios.

Pues Gamero -nacido en Santa Marta- no ocultó su desazón tras el 'desplante' que le hizo el equipo, y en la rueda de prensa posterior al duelo entre Embajadores y Bananeros apuntó: "Me dolió no ser homenajeado en el Unión Magdalena porque soy el segundo jugador con más partidos, el primero es Aurelio Palacio, el segundo soy yo con 331 juegos , me dolió eso".

Aun así, Alberto Gamero reconoció que la no invitación por parte del Magdalena al evento de celebración "no me va a quitar el amor que tengo por este equipo. Unión es de nuestra tierra y lo voy a seguir queriendo mientras esté vivo".

Cabe recordar que entre los 'referentes' invitados a la celebración del cumpleaños 70 de Unión Magdalena estuvo Carlos Alberto 'el Pibe' Valderrama y Claudio Rodríguez (actual entrenador del plantel principal).