[Video] Germán Ezequiel Cano iba a firmar con Nacional, ¿qué pasó?
El delantero argentino se convirtió en el máximo goleador de la historia de Independiente Medellín.
El pasado reciente de Independiente Medellín debe incluir sí o sí a Germán Ezequiel Cano, un delantero quien si bien no ganó sino una Copa Colombia con el club, se convirtió -para muchos- en el máximo ídolo histórico de la institución.
Sus 129 goles con el DIM le permitieron ubicarse como el máximo goleador histórico de la institución. Ahora, en el fútbol brasileño, el jugador vive sus últimos años de carrera deportiva, sin embargo, no se descarta un último paso por el Poderoso.
A esta altura, cuando se puede afirmar que la historia entre Medellín y Cano es un completo idilio, no está de más recordar que Atlético Nacional estuvo cerca de fichar al futbolista argentino. Así lo reconoció Juan Carlos de la Cuesta, ex presidente del Verde.
En un video realizado por un creador de contenido, se le pregunta a De la Cuesta Galvis por un futbolista que genere arrepentimiento al haberlo podido fichar pero no haberlo hecho, y la respuesta es concisa: Germán Ezequiel Cano.
Juan Carlos de la Cuesta contó que Nacional iba a fichar a Germán Cano
"Tuvimos a punto a Germán Ezequiel Cano, antes de que llegara al Medellín", dijo De la Cuesta, recordando que el delantero antes de pasar por el Poderoso no tenía el reconocimiento que tiene ahora.
"Cuando estaba en Deportivo Pereira, fue al exterior (Nacional de Paraguay) y después volvió (a Colombia) a Medellín", y fue justo en ese momento cuando Atlético Nacional tuvo la chance de fichar a Cano.
"Tuvimos la oportunidad de traerlo", explicó De la Cuesta con algo de arrepentimiento, pues se trata de uno de los mejores extranjeros del siglo XXI en el fútbol colombiano. No en vano dio el salto al fútbol mexicano y posteriormente al brasileño.
Palmarés de Germán Ezequiel Cano
Fuera de los 320 goles y las 49 asistencias en casi 670 partidos, Germán Ezequiel Cano tiene trece botines de oro por ser goleador de distintos torneos, además ha formado parte de XI ideal de los mismos.
Además, Cano ha ganado nueve títulos en su carrera deportiva: solo uno (Copa Colombia 2019) con el Medellín, uno local con Vasco da Gama, cuatro locales con Fluminense, una liga argentina con Lanús, una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana también con el Flu.
@eldefutbolito ¿Qué jugador te arrepientes de no haber fichado?— 🎙Juan Pablo Rúa Jiménez🎙 (@JuanPabloRuaJim) October 10, 2025
"Tuvimos a punto a Germán Cano antes de que llegara al Medellín, cuando estaba Pereira, creo que fue al exterior (Club Nacional 🇵🇾) y después al DIM, tuvimos la oportunidad de traerlo." Juan Carlos De la Cuesta. pic.twitter.com/xbyMQuXc67
