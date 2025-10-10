[Video] Germán Ezequiel Cano iba a firmar con Nacional, ¿qué pasó?

El pasado reciente de Independiente Medellín debe incluir sí o sí a Germán Ezequiel Cano, un delantero quien si bien no ganó sino una Copa Colombia con el club, se convirtió -para muchos- en el máximo ídolo histórico de la institución.

Sus 129 goles con el DIM le permitieron ubicarse como el máximo goleador histórico de la institución. Ahora, en el fútbol brasileño, el jugador vive sus últimos años de carrera deportiva, sin embargo, no se descarta un último paso por el Poderoso.

A esta altura, cuando se puede afirmar que la historia entre Medellín y Cano es un completo idilio, no está de más recordar que Atlético Nacional estuvo cerca de fichar al futbolista argentino. Así lo reconoció Juan Carlos de la Cuesta, ex presidente del Verde.

En un video realizado por un creador de contenido, se le pregunta a De la Cuesta Galvis por un futbolista que genere arrepentimiento al haberlo podido fichar pero no haberlo hecho, y la respuesta es concisa: Germán Ezequiel Cano.