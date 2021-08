[Video] ¿Gol de Carmelo Valencia, el más rápido en la historia del Junior?

Junior de Barranquilla convirtió uno de los goles más rápidos de su historia, cuando el delantero Carmelo Valencia abrió el marcador en el partido frente al Once Caldas por la sexta fecha del fútbol colombiano este sábado 21 de agosto.

#JUNOnc | 1-0 | Goles más rápidos en la historia de Junior:



1. Iván R. Valenciano (12 s) vs SFE [27/08/95] y CARMELO vs ONC (12 s) [21/08/2021]

2. Amín Bolívar vs NAC (14 s) [20/11/83]

3. Leonardo Caldeira vs SFE (15 s) [18/06/72]

4. Wálter Fiori vs DIM (16 s) [4/11/87]