[Video] Hernán Torres emociona a todo Millonarios; detalle clave en su primer entreno
El entrenador de 64 años volvió a vestirse de azul tras su exitoso paso en el banquillo 'embajador'.
Luego de lo que fue el aliciente triunfo por 3-0 ante el Junior de Barranquilla, el equipo de Millonarios tuvo este lunes 25 de agosto su primer entrenamiento bajo las órdenes del técnico Hernán Torres, quien llegó para reemplazar al antioqueño David González.
El entrenador nacido en Ibagué, quien estuvo en uno de los palcos del Estadio El Campín presenciando el triunfo de Millonarios sobre Junior del pasado sábado, tuvo su primer contacto con los jugadores y el club ‘albiazul’ aprovechó para realizar una pieza audiovisual emocionante para los hinchas ‘embajadores’.
[Video] Hernán Torres tuvo dirigió su primer entrenamiento en Millonarios
El entrenador, quien escribió una página dorada con Millonarios en 2012 cuando llevó al club a la obtención de la Liga 2012-II luego de 24 años de sequía en esta competencia, se reunió con los jugadores y algunos directivos de la institución en su primer entrenamiento, donde se evidenció un ambiente de sonrisas y camaradería, lo que deja claro el respiro que vivió el equipo tras la victoria pasada y con el condimento adicional de tener a un DT que ya fue campeón con la institución.
En el video que Millonarios colgó en sus redes sociales, se observa a Hernán Torres junto con su auxiliar técnico Luis Asprilla y el preparador físico Jhon Durango ofreciendo sus primeras instrucciones, donde aparece el goleador Leonardo Castro, quien los hinchas esperan con alta expectativa tras su lesión en marzo pasado y que podría regresar a convocatoria para el duelo por liga ante Santa Fe del próximo sábado 6 de septiembre.
El camino y palmarés de Hernán Torres como director técnico
El estratega ibaguereño ha recorrido un camino amplio en el fútbol colombiano, donde ha estado al frente de equipos como Deportes Tolima, Águilas Doradas, Independiente Medellín, América de Cali y Atlético Bucaramanga. Su recorrido también trasciende fronteras, con pasos por el Alajuelense de Costa Rica, Melgar de Perú y Emelec de Ecuador.
A lo largo de su trayectoria, Torres ha sabido convertir sus proyectos en logros palpables. Más allá de su campeonato con Millonarios, también fue artífice del ascenso de América de Cali en 2016, levantó el título del Torneo Clausura peruano en 2018 con Melgar, y con Tolima se consagró campeón de la Liga 2021-I y la Superliga 2022.
