[Video] Hernán Torres emociona a todo Millonarios; detalle clave en su primer entreno

[Video] Hernán Torres tuvo dirigió su primer entrenamiento en Millonarios

El entrenador, quien escribió una página dorada con Millonarios en 2012 cuando llevó al club a la obtención de la Liga 2012-II luego de 24 años de sequía en esta competencia, se reunió con los jugadores y algunos directivos de la institución en su primer entrenamiento, donde se evidenció un ambiente de sonrisas y camaradería, lo que deja claro el respiro que vivió el equipo tras la victoria pasada y con el condimento adicional de tener a un DT que ya fue campeón con la institución.

En el video que Millonarios colgó en sus redes sociales, se observa a Hernán Torres junto con su auxiliar técnico Luis Asprilla y el preparador físico Jhon Durango ofreciendo sus primeras instrucciones, donde aparece el goleador Leonardo Castro, quien los hinchas esperan con alta expectativa tras su lesión en marzo pasado y que podría regresar a convocatoria para el duelo por liga ante Santa Fe del próximo sábado 6 de septiembre.