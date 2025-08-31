Actualizado:
Dom, 31/08/2025 - 11:40
[Video] Hinchas de Pereira se hartaron de Rafael Dudamel: "Váyase"
El Matecaña, que oficia como local en Armenia perdió por la novena fecha frente a Atlético Bucaramanga.
Se llevó a cabo el partido entre Deportivo Pereira y Atlético Bucaramanga por la novena fecha de la Liga Betplay 2025-II, el cual se tuvo que disputar en el Centenario de Armenia, sede provisional de los Matecañas por las obras que avanzan en el Hernán Ramírez Villegas.
Un polémico gol de Leonardo Flores en la última jugada del partido significó el 1-0 en favor de los bumangueses. El tanto se dio en una contra, cuando el árbitro Carlos Ortega ya había levantado el brazo para señalar el final del partido, aun así, no había pitado y dejó seguir.
A la salida del estadio los hinchas del Pereira dieron sus impresiones del partido, y la conclusión es que consideran que fue un juego mal planteado por el entrenador Rafael Dudamel, sobre quien consideran que se equivocó en los cambios.
Principalmente los hinchas lo señalan porque consideran que no debió sacar a Juan David Ríos sino a Kelvin Osorio, quien justamente se vio comprometido en el gol de Bucaramanga, pues fue quien perdió la posesión.
Fuertes críticas de los hinchas de Pereira a Rafael Dudamel
"El partido lo perdemos por Dudamel", "venezolano, está perdido, váyase de Pereira", "Dudamel se casó con Kelvin Osorio", "el partido lo perdió Dudamel", "no podía sacar a Juan David Ríos, tenía que sacar a Kelvin", fueron algunas de las impresiones de los aficionados.
Así, se confirma que los aficionados del Pereira parecen haber perdido la paciencia con su actual entrenador, quien ha llevado al equipo a sumar doce puntos en los nueve juegos disputados por Liga Betplay 2025-II.
Claro está que la dirigencia no evalúa de momento la continuidad de Dudamel, pues se le sigue apostando al proceso de este entrenador, y confían en la clasificación a cuadrangulares de Liga y la pelea del título de Copa Betplay.
Próximos partidos de Deportivo Pereira
El próximo partido de Deportivo Pereira será el martes 2 de septiembre en Bogotá frente a Real Cundinamarca por la vuelta de octavos de final de Copa Betplay, serie que de momento ganan los Matecañas 4-3. El viernes 5 se enfrentará con Once Caldas en Manizales por la fecha 10 de Liga.
Fuente
Antena 2