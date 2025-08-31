[Video] Hinchas de Pereira se hartaron de Rafael Dudamel: "Váyase"

Se llevó a cabo el partido entre Deportivo Pereira y Atlético Bucaramanga por la novena fecha de la Liga Betplay 2025-II, el cual se tuvo que disputar en el Centenario de Armenia, sede provisional de los Matecañas por las obras que avanzan en el Hernán Ramírez Villegas.

Un polémico gol de Leonardo Flores en la última jugada del partido significó el 1-0 en favor de los bumangueses. El tanto se dio en una contra, cuando el árbitro Carlos Ortega ya había levantado el brazo para señalar el final del partido, aun así, no había pitado y dejó seguir.

A la salida del estadio los hinchas del Pereira dieron sus impresiones del partido, y la conclusión es que consideran que fue un juego mal planteado por el entrenador Rafael Dudamel, sobre quien consideran que se equivocó en los cambios.

Principalmente los hinchas lo señalan porque consideran que no debió sacar a Juan David Ríos sino a Kelvin Osorio, quien justamente se vio comprometido en el gol de Bucaramanga, pues fue quien perdió la posesión.