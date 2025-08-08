[Video] Impactante lesión de De Amores, arquero de Millonarios, ante Cali

Este viernes se lleva a cabo el partido entre Millonarios FC y Deportivo Cali por la sexta fecha de la Liga Betplay 2025-II, en el que representó el debut de varios refuerzos que llegaron al Albiazul para este semestre, entre ellos, el portero uruguayo Guillermo de Amores.

El golero, quien llegó desde Peñarol para este semestre y no había podido debutar por molestias físicas, fue importante en los 62 minutos que estuvo en cancha, pues tuvo que salir debido a una lesión en su cabeza en el tercer gol de Deportivo Cali.

Luego de que el Cali empató la contienda, se generó un tiro libre a su favor al borde del área, el cual fue ejecutado por el lateral izquierdo Johan Martínez, quien puso el tercero para su equipo, haciendo imposible la llegada del portero De Amores, quien se tiró pero no llegó al balón y por el contrario, se estrelló con el vertical.

Pues Guillermo de Amores en el envión de su cuerpo terminó chocando la cabeza contra uno de los palos, y si bien se levantó y el juego se reanudó desde la mitad, el golero se tiró al suelo y pidió el cambio.