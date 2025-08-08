Actualizado:
Vie, 08/08/2025 - 22:14
[Video] Impactante lesión de De Amores, arquero de Millonarios, ante Cali
El golero uruguayo debutó este viernes en El Campín por la sexta fecha de Liga Betplay.
Este viernes se lleva a cabo el partido entre Millonarios FC y Deportivo Cali por la sexta fecha de la Liga Betplay 2025-II, en el que representó el debut de varios refuerzos que llegaron al Albiazul para este semestre, entre ellos, el portero uruguayo Guillermo de Amores.
El golero, quien llegó desde Peñarol para este semestre y no había podido debutar por molestias físicas, fue importante en los 62 minutos que estuvo en cancha, pues tuvo que salir debido a una lesión en su cabeza en el tercer gol de Deportivo Cali.
Puede leer: Millonarios SÍ jugaría el próximo miércoles: habría decisión impensada de Dimayor
Luego de que el Cali empató la contienda, se generó un tiro libre a su favor al borde del área, el cual fue ejecutado por el lateral izquierdo Johan Martínez, quien puso el tercero para su equipo, haciendo imposible la llegada del portero De Amores, quien se tiró pero no llegó al balón y por el contrario, se estrelló con el vertical.
Pues Guillermo de Amores en el envión de su cuerpo terminó chocando la cabeza contra uno de los palos, y si bien se levantó y el juego se reanudó desde la mitad, el golero se tiró al suelo y pidió el cambio.
Más allá de la atención médica inicial, fue solicitado el cambio y en lugar de Guillermo de Amores ingresó Diego Novoa, quien había sido titular en los cuatro partidos anteriores -incluyendo el de Copa Betplay frente a Real Cartagena-.
Así, surgió la primera preocupación en Millonarios, pues se trata de la pérdida de un portero quien había sido destacado a lo largo del partido, pero confían en que no sea algo grave. Eso sí, el uruguayo estaba consciente cuando fue remitido a la clínica para la realización de exámenes médicos.
Le puede interesar: Gandolfi elogió a Nacional tras golear a Alianza y avisó a Sao Paulo
Posteriormente se produjo la lesión de Andrés Llinás, quien marcando a Fernando Mimbacas (Cali) se fue al suelo y el adversario cayó sobre sí. Se estima que el defensa central de Millonarios sufrió fractura de tibia y peroné, pero se aguarda por el parte médico oficial.
Video de la lesión de Guillermo de Amores en Millonarios vs Cali
Johan Martínez y una pincelada al corazón del hincha del Deportivo Cali 💚.— Sebastian Diagama (@SebastianDiaga2) August 9, 2025
¿Cómo patear un tiro libre de manera perfecta? Bueno, pueden preguntarle a Johan.
¿Mejor debut con el Cali? Imposible, le cambió la cara al equipo.
pic.twitter.com/mTJI6Rx3Yd
Fuente
Antena 2