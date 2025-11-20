[Video] Jarlan Barrera le hizo 'berrinche' al DT durante Junior vs DIM

Jarlan Barrera volvió a quedar en el centro de la polémica tras el partido entre Independiente Medellín y Junior por la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II. El mediocampista protagonizó un gesto de molestia al ser sustituido por el técnico Alejandro Restrepo.

Las cámaras de Win Sports registraron el momento exacto en el que Barrera llegó al banquillo y lanzó una botella contra el suelo en dos oportunidades. El gesto fue evidente y rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales.

Además del gesto, el volante pronunció algunas palabras que no lograron ser identificadas por la transmisión, aunque su gesto corporal dejó claro que no estaba conforme con la decisión del entrenador. El cambio se dio al minuto 17 del segundo tiempo.

Restrepo optó por reemplazarlo con el delantero Luis 'Chino' Sandoval en búsqueda de mayor peso ofensivo. Para ese momento, el partido seguía igualado sin goles y Medellín necesitaba alternativas para romper la defensa rival.

Video de Jarlan Barrera tras ser sustituido en Junior vs Medellín