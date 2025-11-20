Actualizado:
Jue, 20/11/2025 - 16:03
[Video] Jarlan Barrera le hizo 'berrinche' al DT durante Junior vs DIM
El mediocampista fue sustituido en el partido de la primera fecha de cuadrangulares.
Jarlan Barrera volvió a quedar en el centro de la polémica tras el partido entre Independiente Medellín y Junior por la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II. El mediocampista protagonizó un gesto de molestia al ser sustituido por el técnico Alejandro Restrepo.
Puede leer: Wuilker Faríñez podría ser nuevo arquero de un club de Liga Betplay
Las cámaras de Win Sports registraron el momento exacto en el que Barrera llegó al banquillo y lanzó una botella contra el suelo en dos oportunidades. El gesto fue evidente y rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales.
Además del gesto, el volante pronunció algunas palabras que no lograron ser identificadas por la transmisión, aunque su gesto corporal dejó claro que no estaba conforme con la decisión del entrenador. El cambio se dio al minuto 17 del segundo tiempo.
Restrepo optó por reemplazarlo con el delantero Luis 'Chino' Sandoval en búsqueda de mayor peso ofensivo. Para ese momento, el partido seguía igualado sin goles y Medellín necesitaba alternativas para romper la defensa rival.
Video de Jarlan Barrera tras ser sustituido en Junior vs Medellín
Se estaba demorando con el berrinche pic.twitter.com/fYuG5xJnQv— ʲʷⁱˡˡᵒᶜᵛ ™️ (@Jwillocv) November 20, 2025
Barrera, de hecho, había desperdiciado una de las opciones más claras del DIM cuando el marcador estaba 0-0. El volante quedó mano a mano, pero no pudo concretar ante el arquero rival, lo que generó murmullos en la tribuna.
El juego terminó 1-0 a favor de Junior, lo que aumentó la frustración del conjunto antioqueño y del propio Barrera, quien no tuvo su mejor presentación en Barranquilla.
Le puede interesar: Dayro Moreno ya tiene equipo para 2026: "Acordó verbalmente"
El mediocampista también fue recibido con silbidos por parte de la afición local. Su pasado en Junior y sus posteriores comentarios tras fichar por Atlético Nacional siguen siendo motivo de rechazo entre los hinchas rojiblancos.
Con el ambiente caliente y Medellín obligado a sumar en la siguiente fecha, queda por ver si Restrepo mantiene su confianza en Barrera o si decide mover fichas para el próximo partido del cuadrangular, en el que el DIM enfrentará a Atlético Nacional.
Fuente
Antena 2