[Video] Jarlan Barrera quiere 'vacunar' a Nacional con el DIM: "Sería lindo"

Se avecina la fecha de clásicos en el fútbol colombiano, y uno de los que más llama la atención será el disputado por Independiente Medellín y Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, pues ambos equipos llegan en un buen momento.

Además, siempre hay ingredientes adicionales para este tipo de partidos, y en esta ocasión pasa por la presencia de Jarlan Barrera en Medellín, pues más allá de ser un jugador 'polémico', tiene pasado en Nacional.

Pues bien, el pasado miércoles luego de la clasificación de Medellín ante Fortaleza CEIF por octavos de final de la Copa Betplay, Jarlan atendió a medios de comunicación, y allí habló sobre el clásico antioqueño.

Jarlan Barrera habló previo a Medellín vs Nacional - Liga Betplay

Inicialmente, Jarlan Barrera habló de que en el clásico antioqueño habrá "grandísimos jugadores", por lo que augura que se tratará de un "lindo partido", en el cual espera el acompañamiento masivo de la hinchada del DIM.