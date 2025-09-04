Actualizado:
Jue, 04/09/2025 - 18:02
[Video] Jarlan Barrera quiere 'vacunar' a Nacional con el DIM: "Sería lindo"
El Poderoso recibirá al Verdolaga por la décima fecha de la Liga Betplay 2025-II.
Se avecina la fecha de clásicos en el fútbol colombiano, y uno de los que más llama la atención será el disputado por Independiente Medellín y Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, pues ambos equipos llegan en un buen momento.
Además, siempre hay ingredientes adicionales para este tipo de partidos, y en esta ocasión pasa por la presencia de Jarlan Barrera en Medellín, pues más allá de ser un jugador 'polémico', tiene pasado en Nacional.
Pues bien, el pasado miércoles luego de la clasificación de Medellín ante Fortaleza CEIF por octavos de final de la Copa Betplay, Jarlan atendió a medios de comunicación, y allí habló sobre el clásico antioqueño.
Jarlan Barrera habló previo a Medellín vs Nacional - Liga Betplay
Inicialmente, Jarlan Barrera habló de que en el clásico antioqueño habrá "grandísimos jugadores", por lo que augura que se tratará de un "lindo partido", en el cual espera el acompañamiento masivo de la hinchada del DIM.
"Esperamos estar a la altura porque eso es lo que se necesita contra estos grandes rivales, como pasó en Cali y ahora contra Nacional", dijo el mediocampista marcado con la camiseta '10' en el Poderoso.
Asimismo, Jarlan afirmó que "el objetivo para el clásico son los tres puntos", pues en Independiente Medellín no se espera menos que una victoria, teniendo en cuenta que tiene mejor momento que su rival.
Jarlan le quiere hacer gol a Nacional
"Trato de hacer mi trabajo, si se da la oportunidad de hacer gol, bienvenida sea. El gol siempre va a ser lindo para cualquier jugador, lo quiero disfrutar con mis compañeros que me han acogido muy bien, y quiero agradecerle la gente", dijo Jarlan Barrera sobre la posibilidad de anotar en el clásico.
Por último, el futbolista magdalenense le hizo una invitación a los hinchas de las hinchadas de Independiente Medellín y Atlético Nacional, a "que disfruten el partido en paz y que la ciudad demuestre que este es el mejor clásico de Colombia".
" Va a ser un lindo partido, esperamos estar a la altura porque de verdad se necesita contra estos grandes rivales como fue en Cali, como ahora viene contra Nacional, entonces tratar de estar a la altura para poder conseguir el objetivo que son." Jarlan Barrera. pic.twitter.com/T1oMMAz8u1— 🎙Juan Pablo Rúa Jiménez🎙 (@JuanPabloRuaJim) September 4, 2025
