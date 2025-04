[VIDEO] JuanFer Quintero perdió los cabales: agredió a rival y fue expulsado

Regresó el América de Cali a la Liga BetPlay 2025-I después de disputar la segunda fecha de la Copa CONMEBOL Sudamericana. El empate ante Corinthians, que, realmente pudo ser la segunda victoria escarlata antecedió un duelo contra Envigado en el Polideportivo Sur.

En busca de volver a la punta, Jorge Da Silva no se guardó nada y salió con su mejor onceno, aprovechando también, que la siguiente semana no hay deberes internacionales en la Sudamericana. América salió con Cristian Barrios, Duván Vergara y Juan Fernando Quintero, que sería protagonista.

Juan Fernando Quintero siempre es protagonista por su magia y por el contagio que suele tener para con sus compañeros. Juegan a otro ritmo cuando el antioqueño está, y, sin duda alguna, este era un partido especial para el ex Racing y River Plate por su pasado en Envigado, equipo que lo formó como jugador profesional.

No obstante, en este caso, esa magia de ‘Kingtero’, quedó a deber porque se calentó en un momento en donde poco sucedía y en donde no tuvo por qué reaccionar. En ese orden de ideas, fue protagonista del juego, pero en esta ocasión, no para bien.

LA EXPULSIÓN DE JUAN FERNANDO QUINTERO EN AMÉRICA DE CALI

Los primeros minutos del juego fueron de trámite en donde los dos equipos se estudiaron y no lograban generar oportunidades de gol. Juan Fernando no pesó en cancha y Envigado tampoco se acercaba al arco rival.

De hecho, no fue sino hasta el minuto 24 cuando todo se rompió en el juego. En una acción de José Cavadía contra Daniel Arcila, todo se picó. Se calentaron las acciones en un encuentro que parecía tranquilo, pero que no iba a ser así como se esperaba.

Las cámaras se quedaron con una riña, Daniel Arcila se paró inmediatamente después de que Cavadía fuera amonestado. Su intención era buscar a Juan Fernando Quintero a quien encaró. El veterano le mandó un cabezazo al rostro. Aunque fue un contacto leve, Arcila no dudó en exagerar la acción y, ante los ojos de Wilmar Montaño, árbitro central, el 'King'se fue expulsado.

No hubo ni siquiera necesidad de que miraran el VAR, pues Wilmar Montaño no dudó en mostrarle la cartulina roja a Juan Fernando Quintero expulsándolo antes de los 30 minutos de juego.