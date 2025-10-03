[Video] Jugador de América pidió ser fichado por Junior

El pasado jueves 2 de octubre América de Cali derrotó a Junior de Barranquilla en el Metropolitano, en un partido válido por la ida de los cuartos de final de Copa Betplay. El marcador fue 2-1 a favor de la Mecha, con goles de Andrés Felipe Roa y Luis Ramos, mientras que Cristian Báez descontó para el conjunto local.

Puede leer: Los cinco grandes ausentes de la convocatoria de Selección Colombia

Pero el protagonismo de Roa no pasó solo por el hecho de abrir el camino de la victoria para América, sino porque habló acerca de su interés en vestir la camiseta de Junior, equipo con el que ha estado vinculado en rumores de fichajes en varias temporadas recientes.

Andrés Felipe Roa, de América, quiere jugar en Junior

En la zona mixta posterior al compromiso, el mediocampista fue claro: “Mi deseo por jugar acá siempre ha estado, pero hoy mi presente es América”. Sus palabras dejaron abierta la posibilidad de que en algún momento pueda convertirse en refuerzo del club barranquillero.

Roa también aclaró que “cada seis meses suena la posibilidad, pero nunca ha habido algo concreto”. Incluso recordó que la única vez que se presentó un acercamiento fue hace varios años, sin que finalmente se concretara el fichaje.