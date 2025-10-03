[Video] Jugador de América pidió ser fichado por Junior
El futbolista habló de su deseo tras el juego por cuartos de final de Copa Betplay.
El pasado jueves 2 de octubre América de Cali derrotó a Junior de Barranquilla en el Metropolitano, en un partido válido por la ida de los cuartos de final de Copa Betplay. El marcador fue 2-1 a favor de la Mecha, con goles de Andrés Felipe Roa y Luis Ramos, mientras que Cristian Báez descontó para el conjunto local.
Pero el protagonismo de Roa no pasó solo por el hecho de abrir el camino de la victoria para América, sino porque habló acerca de su interés en vestir la camiseta de Junior, equipo con el que ha estado vinculado en rumores de fichajes en varias temporadas recientes.
Andrés Felipe Roa, de América, quiere jugar en Junior
En la zona mixta posterior al compromiso, el mediocampista fue claro: “Mi deseo por jugar acá siempre ha estado, pero hoy mi presente es América”. Sus palabras dejaron abierta la posibilidad de que en algún momento pueda convertirse en refuerzo del club barranquillero.
Roa también aclaró que “cada seis meses suena la posibilidad, pero nunca ha habido algo concreto”. Incluso recordó que la única vez que se presentó un acercamiento fue hace varios años, sin que finalmente se concretara el fichaje.
El volante ofensivo es nacido en Sabanalarga, Atlántico, y no oculta el sentimiento que lo une con Junior. Jugar en Barranquilla sería cumplir con una ilusión personal y familiar, algo similar a lo que en algún momento expresó Duván Vergara, justamente jugando para América.
La trayectoria de Andrés Felipe Roa
A lo largo de su carrera, Roa ha vestido varias camisetas: Uniautónoma, Unión Magdalena, Deportivo Cali, Huracán, Independiente, Argentinos Juniors y Al Batin de Arabia Saudita. Su experiencia internacional lo convierte en un jugador atractivo para cualquier club colombiano.
América vs Junior: ¿Cuándo es el partido por Copa Betplay?
Más allá del tema personal del mediocampista, la serie entre América y Junior sigue abierta. El partido de vuelta está programado para el miércoles 15 de octubre en el estadio Pascual Guerrero a las 8:20 p. m., donde los barranquilleros necesitan ganar por un gol de diferencia para forzar los penales.
Por ahora, el presente de Roa sigue en América, pero sus declaraciones lo han dejado mal parado. Aunque no se compromete con un futuro inmediato, no descarta que en algún momento pueda defender la camiseta rojiblanca en el Metropolitano.
