[Video] Las confesiones de Guarín: su sobrepeso y qué talla de camiseta alcanzó a vestir

El mundialista con la Selección Colombia, Fredy Guarín, decidió regresar al país y jugar en el equipo del cual se declaró hincha hace algunos años: Millonarios. El volante llegó como el gran fichaje del FPC, pero al debutar con la camiseta ‘albiazul’ ante Envigado por la primera fecha de la Liga Betplay, fue criticado por su sobrepeso, por lo que decidió ponerse a tono.

Luego de tantas rutinas y sesiones de entrenamientos, Guarín decidió mostrarle a sus seguidores cómo ha ido evolucionando y los resultados que ha obtenido durante estos dos meses en su estancia con el cuadro ‘embajador’. Mediante redes sociales, Fredy publicó un video donde se le ven los kilos que ha perdido.

En medio de un 'live' en sus redes, Fredy Guarín confesó cómo ha sido su evolución: “Mi cuerpo no era de un jugador de fútbol profesional, para nada, estaba más allá, jugando en la cancha del barrio”.

Por otra parte, recordó cómo fue su debut con Millonarios en el estadio Palogrande de Manizales: “Yo quería estar con el grupo y me metí... Yo había pedido una talla ‘XL’ y me dijeron que había ‘L’, entonces no le vi problema y de una ingresé sin importar lo que digan porque eso es lo que me gusta a mí que hablen porque lo convierto para otro lado”.

“Yo me iba para el entreno y todos los días yo miraba esa foto”, dijo. Guarín junto al preparador físico del club decidieron hacer una rutina con el fin de ver los resultados lo más pronto posible. Ahora los seguidores del equipo azul esperan que se recupere lo más pronto posible para que le dé una mano al plantel de Alberto Gamero, que en las últimas fechas no la ha pasado bien y busca clasificar lo antes posibles a las finales de la Liga Betplay.