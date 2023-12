[Video] "Le dije que lo echaron por paquete": en Junior empezaron a cobrar el título

Junior de Barranquilla se proclamó campeón este miércoles del torneo Clausura del fútbol colombiano al ganar 5-3 en definición por penales al Deportivo Independiente Medellín, luego de un marcador global de 4-4.

El 'tiburón' alcanzó su décimo título en el rentado profesional colombiano y clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024.

Tras ese hecho que puso a celebrar a todos los hinchas barranquilleros, se conocieron las declaraciones de muchos jugadores, pero uno de ellos desató la polémica tras hablar de uno de sus rivales.

Bien, pues se trata de Jermein Peña, quien inició diciendo que se burló muchas veces de la tribuna del equipo 'poderoso': "Me agrando cuando la gente me chifla y me dicen cosas. Vivo el fútbol de pasión".

Después dio a conocer que fue claro con Brayan León, quien actualmente está en el Medellín, pero que firmó un pasado con el cuadro 'tiburón': "Se lo dije, que lo echaron de Junior por paquete y mira, ahora yo soy campeón".

Con estas palabras, Peña dejó claro que se sentía muy orgulloso por lo que había logrado con su equipo, el cual ahora deberá prepararse para el torneo continental más importante a nivel de clubes.

