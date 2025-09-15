[Video] Leonardo Castro no ocultó su ira con 'medio' Millonarios

Pues cuando corría el cuarto minuto de reposición se sancionó un tiro de esquina en favor de Millonarios, pero ninguno de los jugadores que habitualmente se hacen cargo de este tipo de acciones fue a cobrar. Leonardo Castro, con evidente molestia, ejecutó el cobro.

En las imágenes de la producción de Win Sports se pudo ver a Leonardo Castro alzarle la mano a sus compañeros y reclamarles, puesto que fue un acto displicente no ir a cobrar el tiro de esquina, más allá de que fuera poco lo que se podía hacer por remontar el resultado a esa altura.

Tras el cobro, bien ejecutado por Leonardo Castro, hubo un cabezazo y el balón fue retenido por el portero de Alianza FC. El juego finalizó 3-0 en contra de Millonarios, y cada vez se torna más complicada la clasificación a cuadrangulares.

Video de Leonardo Castro reclamándole a sus compañeros de Millonarios