[Video] Leonardo Castro no ocultó su ira con 'medio' Millonarios
El delantero aún no define su continuidad para el próximo año.
Millonarios FC no pasa un buen momento deportivo, pues apenas ha sumado once puntos en once partidos y está ubicado en la decimocuarta posición de la Liga Betplay 2025-II. Recientemente cambió de entrenador, pero el desempeño no ha tenido grandes mejoras.
De hecho, se viene hablando sobre una posible 'desconexión' entre la plantilla de jugadores y el cuerpo técnico, y recientemente se evidenció una molestia de Leonardo Castro con varios de sus compañeros.
El pasado sábado 13 de septiembre, en la derrota 3-0 ante Alianza FC en el estadio Armando Maestre Pavajeau, el delantero Leonardo Castro ingresó en el segundo tiempo, y en una jugada sobre el final del partido tuvo que hacerse cargo de algo que inicialmente no le correspondía.
Pues cuando corría el cuarto minuto de reposición se sancionó un tiro de esquina en favor de Millonarios, pero ninguno de los jugadores que habitualmente se hacen cargo de este tipo de acciones fue a cobrar. Leonardo Castro, con evidente molestia, ejecutó el cobro.
En las imágenes de la producción de Win Sports se pudo ver a Leonardo Castro alzarle la mano a sus compañeros y reclamarles, puesto que fue un acto displicente no ir a cobrar el tiro de esquina, más allá de que fuera poco lo que se podía hacer por remontar el resultado a esa altura.
Tras el cobro, bien ejecutado por Leonardo Castro, hubo un cabezazo y el balón fue retenido por el portero de Alianza FC. El juego finalizó 3-0 en contra de Millonarios, y cada vez se torna más complicada la clasificación a cuadrangulares.
Video de Leonardo Castro reclamándole a sus compañeros de Millonarios
Esto no lo entiendo en un equipo profesional, Leo Castro recaliente va a patear el córner porque Ninguno se atreve a ir a patearlo , es más , no se enteran que era Tito de esquina para Millos. pic.twitter.com/vg3efzrzov— Adrián E Magnoli (@AdrianMagnoli) September 14, 2025
Próximos partidos de Millonarios
Ahora, Millonarios recibirá a Envigado FC por la vuelta de octavos de final de la Copa Betplay 2025, serie que va ganando el cuadro antioqueño 1-0 y que se definirá este martes 16 de septiembre en El Campín a las 8:10 p. m.; por Liga, será local de Fortaleza CEIF el domingo 21 a las 2:00 de la tarde.
