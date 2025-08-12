[Video] Llinás maravilla a todo Millos; increíble forma de asumir su recuperación

En el último partido de Millonarios por Liga BetPlay, donde el conjunto ‘embajador’ empató 3-3 ante Deportivo Cali en el Estadio El Campín, el defensor Andrés Llinás sufrió una dolorosa lesión que despertó la compasión de muchos agentes del fútbol, donde jugadores de otros equipos como Hugo Rodallega y Jorman Campuzano tuvieron palabras de aliento para el colega.

La fractura del cuello del pie izquierdo requirió una intervención quirúrgica, la cual fue realizada con éxito y dejó a Llinás en su proceso de recuperación en lo que serán como mínima tres meses fuera de las canchas, es decir, que el defensor seguramente no tendrá más acción con Millonarios en lo que resta de este año.

