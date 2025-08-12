Actualizado:
[Video] Llinás maravilla a todo Millos; increíble forma de asumir su recuperación
El defensor tuvo una dura lesión que lo mantendrá fuera de las canchas por lo menos tres meses.
En el último partido de Millonarios por Liga BetPlay, donde el conjunto ‘embajador’ empató 3-3 ante Deportivo Cali en el Estadio El Campín, el defensor Andrés Llinás sufrió una dolorosa lesión que despertó la compasión de muchos agentes del fútbol, donde jugadores de otros equipos como Hugo Rodallega y Jorman Campuzano tuvieron palabras de aliento para el colega.
La fractura del cuello del pie izquierdo requirió una intervención quirúrgica, la cual fue realizada con éxito y dejó a Llinás en su proceso de recuperación en lo que serán como mínima tres meses fuera de las canchas, es decir, que el defensor seguramente no tendrá más acción con Millonarios en lo que resta de este año.
Llinás no descuida el gimnasio pese a su fuerte lesión
El ‘Kaiser’, como es apodado el defensor de 28 años, tomó esta fuerte lesión de la mejor forma y después de salir de la cirugía se lo vio en el gimnasio trabajando fuertemente para no descuidar su musculatura mientras está fuera de las canchas.
El zaguero central subió una historia a su cuenta oficial de Instagram en la que aparece levantando una barra de peso mientras sostiene sobre un balón su pie lesionado, una muestra de las ganas de sacar adelante muy pronto su recuperación y no perder el estado físico que debe tener un jugador de fútbol.
El mensaje de Andrés Llinás
Una vez salió de la intervención quirúrgica, el canterano y referente de Millonarios (quien juega en el conjunto ‘embajador’ desde el 2015), tuvo palabras de aliento en este proceso de recuperación, mencionado que de la caída volverá más fuerte y agradeciendo a todos por sus palabras de apoyo.
“Ya salimos de lo más duro, todavía me cuesta ver las imágenes de la lesión. Pero para cada caída hay una levantada con más impulso. Por unos meses, se va el jugador pero queda el hincha. A todas las personas que me han escrito, me llevo cada mensaje en el corazón: hinchas de Millonarios y de otros equipos, amigos, compañeros de equipo y de profesión. Mil gracias y volveremos más fuertes”, escirbió Llinás en una publicación en sus redes sociales.
