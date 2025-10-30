[Video] Los tres goles de chilena más recientes que ha hecho Santa Fe

Hugo Rodallega volvió a sobresalir en Independiente Santa Fe, pues el atacante de 40 años anotó un golazo ante Junior y posteriormente dio una asistencia para finiquitar la remontada y mantener con vida al Cardenal en Liga Betplay.

Para algunos fue una 'tijera' y para otros una 'chilena', lo cierto es que se trató de un gesto técnico de alta dificultad que el delantero venía practicando desde algunos años. En tres años con Santa Fe es el primer tanto de este calibre.

Y claro, el gol que hizo Rodallega hizo que los estadígrafos revisaran en sus libros cuáles habían sido los goles más recientes de Santa Fe de un estilo similar, y Carlos Forero encontró que estos se marcaron en 2009 y 2013.