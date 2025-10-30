Actualizado:
Jue, 30/10/2025 - 18:29
[Video] Los tres goles de chilena más recientes que ha hecho Santa Fe
Hugo Rodallega anotó ante Junior un golazo que venía ensayando desde que volvió al fútbol colombiano.
Hugo Rodallega volvió a sobresalir en Independiente Santa Fe, pues el atacante de 40 años anotó un golazo ante Junior y posteriormente dio una asistencia para finiquitar la remontada y mantener con vida al Cardenal en Liga Betplay.
Puede leer: Confirman el posible nuevo equipo de Harold Santiago Mosquera
Para algunos fue una 'tijera' y para otros una 'chilena', lo cierto es que se trató de un gesto técnico de alta dificultad que el delantero venía practicando desde algunos años. En tres años con Santa Fe es el primer tanto de este calibre.
Y claro, el gol que hizo Rodallega hizo que los estadígrafos revisaran en sus libros cuáles habían sido los goles más recientes de Santa Fe de un estilo similar, y Carlos Forero encontró que estos se marcaron en 2009 y 2013.
Los goles de chilena de Anchico y el Pulpo González en Santa Fe
El 15 de noviembre de 2009, Santa Fe goleó 4-1 a Deportivo Cali en El Campín por la temporada regular, con dos anotaciones de Yulián Anchico, una de Cristian Nazarit y otra de Luis Manuel Seijas.
Al minuto 88, tras un pase de Yovanny Arrechea, Anchico hizo una 'tijera' y marcó el último tanto del partido; claro está que la jugada se 'ensució' debido a que golpeó en un defensor verdiblanco antes de entrar.
Le puede interesar: Los siete equipos que ya están eliminados de la Liga Betplay 2025-II
Ya en 2013, el 21 de agosto, Santa Fe recibió a Patriotas en El Campín y ganó 2-1 con doblete del argentino Silvio González; en una de esas acciones, el Pulpo -como es apodado- remató de 'chilena' y sacó un golazo.
La curiosidad con el tanto de González pasa porque durante todo el semestre anterior, Wilder Medina estuvo intentando un gol de ese calibre, incluso en la semifinal de Libertadores ante Olimpia, y nunca lo logró; el Pulpo, en su primer intento, sacó ese golazo.
Videos de los goles de chilena que ha hecho Santa Fe
Goles de chilena recientes de @SantaFe— carlos forero (@carlosforero11) October 30, 2025
YULIAN ANCHICO 2009 vs Cali
SILVIO GONZÁLEZ 2013 vs Patriotas
HUGO RODALLEGA 2025 vs Junior@DatosSantaFe pic.twitter.com/xYC2voSX8X
📌 A sus 40 años, Hugo Rodallega🇲🇨 se marca este golazo con la camiseta de Independiente SantaFe🔴⚪️ a Junior🦈— Daniel Bernal (@Daniel_Bernal90) October 30, 2025
- ¡El ídolo ‘cardenal’🦁 ya lo había intentado en varios oportunidades y hoy lo logró!
Aplaudan a Hugo Rodallega 👏🇲🇨
pic.twitter.com/zif86fC1f4
Fuente
Antena 2