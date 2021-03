VIDEO: Nuevo saludo de Gianluigi Buffon para Juanito Moreno en Millonarios

Una de las grandes promesas del fútbol colombiano que ha figurado en los últimos meses es Juan Moreno, el portero titular de Millonarios que ya ha tenido microciclo en Selección Colombia y es una de las ‘joyas’ que pule el cuadro azul en medio de su temporada.

‘Juanito’ Moreno es uno de los jugadores más queridos por los hinchas del equipo azul, así como sus compañeros y colegas. Por ende, el legendario portero Gianluigi Buffon le ha enviado un nuevo saludo desde Juventus como ya había sucedido hace varias semanas”.

"Hola, Juanito Moreno. Soy Gigi Buffon, de Italia. Entrénate bien, que tú debes convertirte en un grandísimo portero. ¡Buena suerte!", dice el guardameta bianconero en un video que el propio Moreno publicó en sus redes sociales.

“Nuestro mayor miedo no es que no encajemos, nuestro mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad la que nos asusta. Empequeñecerse no ayuda al mundo, no hay nada inteligente en cogerse para que otros se sientan inseguros a tu alrededor. Todos deberíamos brillar como hacen los niños, no es cosa de unos pocos, sino de todos. Y al dejar brillar nuestra propia luz inconscientemente damos permisos otros para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia libera a otros automáticamente”, señaló el arquero de Millonarios como mensaje de este video.

El intermediario entre Moreno y Buffon es Juan Guillermo Cuadrado, mediocampista colombiano y figura de Juventus que renovaría su vínculo con el club turinés en los próximos meses.