[Video] Peirano le mandó mensaje a Tolima e Ibagué por los hinchas de Santa Fe

En un vibrante encuentro disputado en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, el Independiente Santa Fe, bajo la dirección del uruguayo Pablo Peirano, logró una importante victoria de 1-2 sobre el Deportes Tolima. Este triunfo no solo aseguró la clasificación de los Cardenales a la final del Torneo Apertura de Colombia, donde enfrentarán al Atlético Bucaramanga, sino que también dejó un mensaje claro sobre la pasión y el compromiso del equipo con su hinchada.

Le puede interesar: Gran final de la Liga Betplay 2024-I: fechas en las que se jugaría

Santa Fe llegó al partido en una posición favorable, necesitando solo un punto para asegurarse un lugar en la final. No obstante, el equipo de Peirano no se conformó con el empate y salió a buscar la victoria desde el primer minuto, anulando por completo a un Tolima que apenas pudo crear ocasiones de peligro.

El marcador se abrió al final del primer tiempo gracias a la persistencia del delantero uruguayo Agustín Rodríguez, quien aprovechó un rebote tras un disparo en el palo del centrocampista Daniel Torres. Este gol justo antes del descanso fue un duro golpe para el equipo local, que no pudo recuperarse en la segunda mitad.

El segundo tanto llegó al minuto 55, con un cabezazo certero del central argentino Marcelo Ortiz tras un preciso centro del volante Francisco Chaverra. Con el 0-2 en contra, Tolima se vio obligado a buscar el descuento con más valentía que orden, logrando finalmente marcar al minuto 78 a través de un cabezazo del central Juan José Mera tras un tiro de esquina cobrado por Yeison Guzmán. Este fue el primer gol encajado por el arquero Andrés Mosquera Marmolejo en los cuadrangulares, demostrando la solidez defensiva del equipo capitalino.

La victoria de Santa Fe es aún más meritoria considerando el contexto en el que se dio. La Alcaldía de Ibagué había decidido prohibir la entrada de la hinchada visitante, dejando el estadio lleno exclusivamente de seguidores del Tolima. Esta decisión contrastó con la apertura mostrada en Bogotá, donde las autoridades permitieron la entrada de los aficionados pijaos. Sin embargo, el equipo de Peirano no se dejó intimidar y jugó con la misma garra y determinación que lo ha caracterizado durante todo el torneo.

Las palabras de Peirano

Después del partido, Pablo Peirano se refirió a la ausencia de la hinchada cardenal y expresó su descontento con la medida impuesta por las autoridades locales. "El que no los dejaran entrar (a la hinchada de Santa Fe) nos dejó bastante heridos a nosotros... No pueden encerrar a la manada, es imposible, y nosotros nos alimentamos de eso y fue un plus que tuvimos para demostrar lo que sentimos por ellos", afirmó el técnico uruguayo. Estas palabras resonaron profundamente entre los seguidores de Santa Fe, conocidos como los leones, quienes sueñan con conquistar la décima estrella en la final ante Bucaramanga.

Peirano también destacó el desempeño y la actitud de sus jugadores, quienes supieron sobreponerse a la adversidad y demostraron su capacidad para enfrentar los desafíos más difíciles. La campaña de Santa Fe en los cuadrangulares ha sido casi perfecta, liderando el Grupo B con 16 puntos, ocho goles a favor y solo uno en contra, superando a Tolima (10 puntos), Once Caldas (8 puntos) y La Equidad, que no logró sumar.

Con esta victoria, Santa Fe llega a la final del Torneo Apertura con la moral en alto y la firme convicción de que pueden alzarse con el título. El enfrentamiento contra Atlético Bucaramanga promete ser emocionante y, sin duda, el apoyo de la hinchada cardenal será fundamental para lograr el objetivo.

Le puede interesar: Arquero de Selección Colombia volvería a la Liga Betplay: no es Ospina

El mensaje de Peirano no solo resalta la importancia de la afición en el fútbol, sino que también subraya la unión y la fuerza que caracteriza a Independiente Santa Fe.

El video de las declaraciones de Peirano