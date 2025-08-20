Cargando contenido

Liga Betplay
Mié, 20/08/2025 - 23:46

[Video] Pelea entre Leonardo Castro e hinchas de Millonarios en la tribuna

El delantero, quien se recupera de una lesión, se encontraba en un palco en El Campín.

El clima en Millonarios llegó a un punto de quiebre este miércoles 20 de agosto en El Campín. La derrota 1-2 frente a Unión Magdalena desató una oleada de protestas que terminaron en la salida de David González como entrenador.

La hinchada, que ya había anunciado su inconformismo, pasó de las banderas de reclamo a los gestos de repudio con zapatos y huevos lanzados al campo. El ambiente se tornó irrespirable desde el empate de Jannenson Sarmiento y se agudizó con el tanto que selló la remontada samaria en el inicio del segundo tiempo.

Aunque Unión Magdalena jugaba con un hombre menos, fue Millonarios el que quedó expuesto y sin respuestas, lo que encendió aún más la indignación de la tribuna. La protesta, que rozó la invasión, fue un mensaje claro: la paciencia con dirigentes y jugadores se agotó. Y allí 'caló' el delantero Leonardo Castro.

Pues el futbolista -quien se recupera de una lesión- acudió a uno de los palcos de El Campín, y mientras el juego estaba detenido, tuvo una discusión con un grupo de hinchas aposados en la tribuna occidental

Por fortuna la situación no pasó a mayores, entre otras cosas porque más hinchas hicieron de mediadores y una persona ubicada en el palco de Leonardo Castro cerró la ventana para evitar que el inconveniente fuera más grave.

Video de la pelea de Leonardo Castro con hinchas de Millonarios

Una vez terminado el partido, la tensión se trasladó a los pasillos del estadio. La rueda de prensa de Millonarios se retrasó más de lo habitual, mientras la directiva tomaba decisiones de fondo. Finalmente, fue el propio González quien confirmó su salida, reconociendo que los resultados eran pobres y que la determinación de la dirigencia era justificada.

Con apenas ocho meses en el cargo, su ciclo quedó cerrado en medio de una crisis deportiva e institucional.

En ese marco, la relación entre la hinchada y el club parece más rota que nunca. Millonarios no solo perdió tres puntos vitales y a su entrenador, también dejó la imagen de un equipo desconectado de su gente, que protesta cada vez con más fuerza en las tribunas. Una fractura que, de no resolverse pronto, podría marcar el rumbo del semestre más allá de los resultados deportivos.

