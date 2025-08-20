[Video] Pelea entre Leonardo Castro e hinchas de Millonarios en la tribuna

El clima en Millonarios llegó a un punto de quiebre este miércoles 20 de agosto en El Campín. La derrota 1-2 frente a Unión Magdalena desató una oleada de protestas que terminaron en la salida de David González como entrenador.

La hinchada, que ya había anunciado su inconformismo, pasó de las banderas de reclamo a los gestos de repudio con zapatos y huevos lanzados al campo. El ambiente se tornó irrespirable desde el empate de Jannenson Sarmiento y se agudizó con el tanto que selló la remontada samaria en el inicio del segundo tiempo.

Puede leer: Oficial: David González dejó de ser el técnico de Millonarios

Aunque Unión Magdalena jugaba con un hombre menos, fue Millonarios el que quedó expuesto y sin respuestas, lo que encendió aún más la indignación de la tribuna. La protesta, que rozó la invasión, fue un mensaje claro: la paciencia con dirigentes y jugadores se agotó. Y allí 'caló' el delantero Leonardo Castro.

Pues el futbolista -quien se recupera de una lesión- acudió a uno de los palcos de El Campín, y mientras el juego estaba detenido, tuvo una discusión con un grupo de hinchas aposados en la tribuna occidental.