Cargando contenido

Atlético Nacional y Millonarios en duelo por Liga BetPlay 2025-II
Futbolistas de Atlético Nacional y Millonarios
Colprensa
Liga Betplay
Actualizado:
Dom, 28/09/2025 - 19:05

[Video] Piden sanción para Marino tras extraña acción contra jugador de Millonarios

Un video que circula en redes sociales deja en evidencia al delantero de Atlético Nacional.

El clásico entre Atlético Nacional y Millonarios por la fecha 13 de la presente Liga BetPlay quedó con triunfo 2-0 para el conjunto ‘verdolaga’, que se impuso en condición de local con goles de William Tesillo y Jorman Campuzano. 

El equipo que de momento es dirigido de manera interina por el técnico Diego Arias, logró otra vez sumar los tres puntos en el campeonato luego de haber vencido a Unión Magdalena en la fecha pasada, victoria que lo deja ubicado en la cuarta posición del torneo con 23 unidades, a solo un punto de los líderes Bucaramanga, Medellín y Fortaleza. 

Lea también: Millonarios se complicó solito: difíciles cuentas para clasificar a cuadrangulares

En otras noticias: equipos ecuatorianos brillan en competencias internacionales

Marino Hinestroza es blanco de críticas por acción contra jugador de Millonarios 

En el partido disputado en el Estadio Atanasio Girardot, Marino Hinestroza fue titular en el equipo de Atlético Nacional, sin embargo, el delantero no logró anotar goles y careció de efectividad en el arco contrario, incluso, protagonizó una alarmante acción que le pudo valer la expulsión con roja directa, así lo describió arbitral José Borda. 

Y es que cuando transcurría el minuto 23 del partido y Marino disputaba un balón con el jugador Edwin Mosquera, lanzó su mano de manera repentina y dos veces hacia las partes nobles del delantero de Millonarios, que al momento care al suelo visiblemente adolorido. 

Lea también
Image
Santiago Escobar llegaría a campeón de la Liga BetPlay

'Sachi' Escobar volvería a la Liga BetPlay: firmaría con un campeón

Ver más

El delantero de Nacional pudo ser expulsado 

Una vez conocidas las imágenes de la posible acción violenta en contra de Mosquera, el analista arbitral no dudo en opinar al respecto, asegurando que es una acción humillante y denigrante en contra del jugador de Millonarios, lo que para él le debió representar la expulsión a Marino Hinestroza. 

El juez central del partido no intervino en esa jugada y tampoco el VAR, dejando a Marino Hinestroza en cancha y sin sanción alguna, sin embargo, luego de evidenciarse estas imágenes, hinchas de Millonarios criticaron la acción del delantero de Nacional y la floja actuación del árbitro en lo que para ellos es una acción descalificadora. 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Marino Hinestroza

Imagen
Atlético Nacional

Atlético Nacional

Imagen
Millonarios

Millonarios

Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Imagen

Sanción

Imagen
Dimayor

Dimayor

Imagen

Edwin Mosquera

Cargando más contenidos

Fin del contenido