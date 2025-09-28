Actualizado:
[Video] Piden sanción para Marino tras extraña acción contra jugador de Millonarios
Un video que circula en redes sociales deja en evidencia al delantero de Atlético Nacional.
El clásico entre Atlético Nacional y Millonarios por la fecha 13 de la presente Liga BetPlay quedó con triunfo 2-0 para el conjunto ‘verdolaga’, que se impuso en condición de local con goles de William Tesillo y Jorman Campuzano.
El equipo que de momento es dirigido de manera interina por el técnico Diego Arias, logró otra vez sumar los tres puntos en el campeonato luego de haber vencido a Unión Magdalena en la fecha pasada, victoria que lo deja ubicado en la cuarta posición del torneo con 23 unidades, a solo un punto de los líderes Bucaramanga, Medellín y Fortaleza.
Marino Hinestroza es blanco de críticas por acción contra jugador de Millonarios
En el partido disputado en el Estadio Atanasio Girardot, Marino Hinestroza fue titular en el equipo de Atlético Nacional, sin embargo, el delantero no logró anotar goles y careció de efectividad en el arco contrario, incluso, protagonizó una alarmante acción que le pudo valer la expulsión con roja directa, así lo describió arbitral José Borda.
Y es que cuando transcurría el minuto 23 del partido y Marino disputaba un balón con el jugador Edwin Mosquera, lanzó su mano de manera repentina y dos veces hacia las partes nobles del delantero de Millonarios, que al momento care al suelo visiblemente adolorido.
Al parecer el video junto a Higuita no estaba tan lejos de la realidad…— La Página Embajadora (@LPEmbajadora) September 28, 2025
¿Desde cuándo agarrar las partes íntimas del contrario para sacar ventaja es legal en el fútbol? 💅🍪
🎥: @WinSportsTV pic.twitter.com/H6GUHrXtpW
El delantero de Nacional pudo ser expulsado
Una vez conocidas las imágenes de la posible acción violenta en contra de Mosquera, el analista arbitral no dudo en opinar al respecto, asegurando que es una acción humillante y denigrante en contra del jugador de Millonarios, lo que para él le debió representar la expulsión a Marino Hinestroza.
El juez central del partido no intervino en esa jugada y tampoco el VAR, dejando a Marino Hinestroza en cancha y sin sanción alguna, sin embargo, luego de evidenciarse estas imágenes, hinchas de Millonarios criticaron la acción del delantero de Nacional y la floja actuación del árbitro en lo que para ellos es una acción descalificadora.
¿QUE LE COGIÓ?— Jose Borda (@Borda_analista) September 28, 2025
En esta accion de Marino Hinestroza de Nacional contra Mosquera de Millonarios, el VAR debio llamar al árbitro Diego Ulloa para que la revisará. Y sí la considera como una accion humillante o degradante seria Roja Directa, para mi es roja ¿Para ustedes? pic.twitter.com/ZHxCtl4FfX
