[Video] Piden sanción para Marino tras extraña acción contra jugador de Millonarios

El clásico entre Atlético Nacional y Millonarios por la fecha 13 de la presente Liga BetPlay quedó con triunfo 2-0 para el conjunto ‘verdolaga’, que se impuso en condición de local con goles de William Tesillo y Jorman Campuzano.

El equipo que de momento es dirigido de manera interina por el técnico Diego Arias, logró otra vez sumar los tres puntos en el campeonato luego de haber vencido a Unión Magdalena en la fecha pasada, victoria que lo deja ubicado en la cuarta posición del torneo con 23 unidades, a solo un punto de los líderes Bucaramanga, Medellín y Fortaleza.

