[Video] Polilla da Silva confirma indisciplina de un jugador de América: "No será tenido en cuenta"

Pese al buen momento deportivo de América de Cali, hay inconvenientes en la plantilla que está a cargo el entrenador uruguayo Jorge 'Polilla' da Silva, quien por fortuna para el entorno del equipo ha sabido manejar la situación y ha tomado decisiones en los momentos adecuados.

La indisciplina en América se ha hecho presente en este semestre -aunque no haya salido a la luz ningún tipo de prueba-, y así lo confirmó el entrenador, quien afirmó que uno de sus jugadores no estuvo en una convocatoria por mal comportamiento.

Pues el Polilla da Silva confirmó que la ausencia del delantero Yojan Garcés recientemente Villavicencio -sede que acogió al América al no poder jugar en el Pascual Guerrero- se dio debido a un acto de indisciplina.

Polilla da Silva confirma indisciplina en América de Cali

"Es un tema de comportamiento, de indisciplina", dijo el Polilla acerca de Garcés, pero el mismo DT consideró que no era pertinente dar más detalles sobre el tema: "No voy a profundizar, no creo que sea necesario". Pero sí fue claro con todo el plantel americano.

El entrenador de los Diablos Rojos enfatizó en que "están muy claras las pautas de cómo se tiene que portar un jugador profesional del América", y advirtió no solo a Garcés, sino a toda la plantilla, reconociendo que si un futbolista "no se comporta como se debe comportar, no va a ser tenido en cuenta".

Aun así, el estratega de 62 años invitó a que el atacante Yojan Garcés -de 18 años- se comporte a la altura, y si bien no lo justificó, dijo que se trata de un futbolistas joven, dándole además un voto de confianza, pues espera que este tipo de situaciones no se repitan durante su carrera deportiva.

¿Cuándo vuelve a jugar el América?

El domingo 22 de septiembre América visitará a Alianza FC en el Armando Maestre por la undécima fecha de la Liga Betplay, y el miércoles 25 será local de La Equidad en el Pascual Guerrero por la ida de octavos de final de la Copa Betplay.