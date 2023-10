[Video] "¿Qué? Malp…": el agarrón entre dos jugadores del Junior en pleno partido

Junior de Barranquilla se enfrentó en la noche de este sábado a Once Caldas para cumplir con la jornada 18 de la Liga Betplay, misma que los 'tiburones' pudieron ganar con un resultado final de 1-0, por lo que están así asegurándose un cupo a los cuadrangulares finales.

Aunque durante el compromiso varias cosas curiosas ocurrieron, en las últimas horas se hizo viral un video en el que se veía a dos jugadores del Junior discutir entre ellos, por lo que otros de sus compañeros tuvieron que intervenir para evitar que las cosas pasaran a mayores.

Los protagonistas de la discusión fueron José Enamorado y Walmer Pacheco; y aunque no se conoce el foco de la discordia, parece que fue al ex Santa Fe al que no le gustó para nada la actitud de su compañero.

En medio de varios gritos, Enamorado le pregunta constantemente a Pacheco: "¿Qué? ¿qué? Malp…".