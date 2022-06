[Video] "Querían aburrir al profe": Ex América defiende a Osorio y culpa a la directiva

Luego de la salida de Juan Carlos Osorio del América de Cali se sigue destapando la situación que acabó con la relación. Entre las versiones de la marcha del técnico la más repetida fue su poco entendimiento con la directiva del club.

Gustavo Torres, ex jugador de los diablos rojos ha confirmado la situación. El delantero que milita en Always Ready contó que los problemas entre el técnico y la dirigencia eran insostenibles.

En las declaraciones replicadas por Grueso Calibre, el futbolista comentó que desde el club se manejó muy mal la situación y juzgó la manera como fue tratado el estratega risaraldense.

Sobre lo vivido, el atacante indicó :“Una persona que aguantó mucho, la dignidad de un técnico mundialista, que le ganó a Alemania, tener que vivir esa situación, para mí era penoso. Querían aburrir al profe, básicamente. Un choque de egos entre directivos y cuerpo técnico, de donde al final no quedó nada“

El atacante también señaló que el entrenador nunca tuvo las posibilidad de armar la plantilla y terminó asumiendo muchas responsabilidades que eran del club.

“Después le dijeron que no iba a armar la nómina y él trabajó con las herramientas que le dieron. Él se metía la mano al bolsillo para hacer muchas cosas que no hacían en América y no hacen“, agregó el jugador.

La campaña de Osorio terminó de muy mala manera en el conjunto caleño y aunque su relación con los hinchas acabó de mala manera, parece que habían varias situaciones desconocidas.

Aunque Tulio Gómez nunca confirmó los problemas con el entrenador. El máximo accionista sentenció que el proceso del risaraldense tuvo falencias desde la parte directiva y técnica.