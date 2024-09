[Video] Referente del DIM le tira a las directivas: "Me vale huevo"

Independiente Medellín no vive el mejor momento en el ámbito deportivo, pues el equipo viene de quedar eliminado de la Copa Sudamericana en cuartos de final, y pinta muy difícil su clasificación a los cuadrangulares semifinales de Liga Betplay.

Así, muchos seguidores, periodistas, e incluso exfutbolistas del Poderoso han recriminado a la dirigencia del club, exponiendo su inconformismo y responsabilizándola del mal presente deportivo. Hay quienes consideran que en las 'cabezas' de la institución no hay planificación.

Y uno de los exfutbolistas que se animó a demostrar su inconformismo fue Tressor Moreno, quien se filmó con su celular diciendo fuertes declaraciones con los directivos del equipo; esto, mientras escuchaba música a alto volumen.

Tressor Moreno criticó a la dirigencia de Independiente Medellín

"Preocupación por el tema del Medellín", dijo de entrada Tressor, apuntando directamente contra "la gente que está ahí metida", dado que -según él-"es gente que no sabe de fútbol", y posteriormente argumentó el porqué habló así sobre el cuerpo directivo del DIM.

"Se dedican a sacar entrenadores y a meter cualquier pendejo", dijo en un tono airado Tressor Moreno, comentando: "no sé cuál es la idiosincrasia", con algo de dolor por el equipo en el cual ganó un título.

Sin embargo, inesperadamente, Moreno comentó: "me vale huevo y medio", pese a que continuó desahogándose por su sentir con todo Independiente Medellín, y trajo a colación un ejemplo por el cual considera que hay desorganización en el equipo: "como cuando me invitaron al aniversario... me invitaron una semana antes", con mal semblante.

Y el malestar de Tressor era general, "desde el presidente, el dueño, hasta donde vaya", teniendo en cuenta que, desde su mirada, "la gente no puede hacer las cosas mal". "Al Medellín hay que respetarlo, y a los ídolos también hay que respetarlos", dijo el exmediocampista.

Por último, invitó -entre líneas- a que las personas que están a cargo de Independiente Medellín a que den un paso al costado, pues sugirió que "si no saben cómo se trata a los ídolos, que agarren la curva y que Dios los bendiga".

Es pertinente recordar que, Tressor Moreno se desempeñó en Independiente Medellín en dos lapsos: el primero entre 2022 y 2003, donde marcó nueve goles en 35 partidos y ganó un título; y el segundo en 2010, donde su balance fue de tres tantos en 24 compromisos.