[Video] Revelan la decisión que tomaría Nacional con Alfredo Morelos; hay nueva versión

Uno de los hechos recientes en el fútbol colombiano que ha atraído más miradas fue el accidente en el cual se vio inmerso el futbolista Alfredo Morelos, quien arrolló a un motociclista el pasado miércoles 23 de octubre cuando conducía su camioneta minutos antes de acudir a un entrenamiento de Atlético Nacional.

A partir de allí, ha habido mucho silencio en las toldas verdolagas, y evidentemente ha surgido un 'voz a voz' por cuenta de algunas fuentes, dejando abiertas varias posibilidades de cara al futuro el delantero cordobés y su continuidad en Nacional.

Ahora, pese a que parecía que ya había una determinación en este caso, hubo un punto clave que hizo echar todo para atrás. Según la periodista Pilar Velásquez -quien habló en el programa 'En la Jugada' de RCN Radio- "la decisión era que Alfredo Morelos no continuara en la institución", pero hubo un cambio de planes.

Luego de una investigación que hizo la periodista de Win Sports en la que habló con varios actores, confirmó que "hay un tema a aclarar con la prueba de alcoholemia", pues aparentemente esta no le fue practicada al delantero de 28 años.

"Tránsito no hizo prueba con el alcohosensor, sino que se remitió a un centro médico", confirmó Vélásquez, quien acto seguido comentó que "no hicieron examen de sangre ni de alcoholemia, solo se hicieron pruebas de equilibrio", por lo que no hay un sustento que de Morelos haya arrojado grado 2 de alcoholemia, tal como se indicó en un inicio.

Eso sí, la periodista dijo, que, según se le informó en la clínica, "el dictamen está regulado y tiene toda la validez", pero, para el grupo de abogados de Morelos esto no es prueba suficiente de que el delantero haya estado conduciendo bajo los efectos del alcohol, y por ende, "no hay argumentos para rescindir el contrato celebrado entre Morelos y Atlético Nacional".

Así las cosas, todo apunta a que Alfredo Morelos seguirá defendiendo los intereses de Atlético Nacional, ya que no hay pruebas suficientes para confirmar que haya estado alicorado en el momento del accidente con el motociclista -quien está fuera de peligro-.