Mié, 29/10/2025 - 20:35
[Video] Rodallega hizo el gol del año: terrible 'tijera' en Junior - Santa Fe
Desde su llegada al León en 2023, el ariete estaba buscando un gol de ese tipo.
Hugo Rodallega anotó un golazo en la noche del miércoles 29 de octubre en el partido entre Junior FC e Independiente Santa Fe de la fecha 18 de la Liga Betplay. El vallecaucano hizo una 'tijera' que valió el empate parcial del León.
El futbolista de 40 años, quien volvió a Colombia en 2023, venía buscando una anotación de este tipo desde entonces, pero no se había materializado, y fue en el Metropolitano donde por fin la encontró.
Corría el minuto 73 cuando 'llovió' una pelota en el área de Junior, y hubo varios cabezazos de por medio, hasta que le cayó a Rodallega, quien de espaldas al arco sacó un remate de 'tijera' imposible para el portero rival.
Video del gol de tijera de Santa Fe ante Junior
📌 A sus 40 años, Hugo Rodallega🇲🇨 se marca este golazo con la camiseta de Independiente SantaFe🔴⚪️ a Junior🦈— Daniel Bernal (@Daniel_Bernal90) October 30, 2025
- ¡El ídolo ‘cardenal’🦁 ya lo había intentado en varios oportunidades y hoy lo logró!
Aplaudan a Hugo Rodallega 👏🇲🇨
pic.twitter.com/zif86fC1f4
Fue un golazo que hasta entonces califica como uno de los mejores del campeonato, pues evidentemente no son tan comunes.
Además, el tanto de Rodallega toma más importancia en vista de abrió el camino a la remontada, pues representó el empate y luego el delantero asistió para el tanto del 2-1 al último minuto.
Corría el 90+5' cuando Hugo Rodallega comandó una contra tres contra uno, y asistió a Harold Santiago Mosquera, quien remató cruzado para poner el 2-1 definitivo que mantiene vivo en el torneo a Independiente Santa Fe.
Así, Santa Fe llegó a 25 puntos, y si bien terminará la fecha 18 fuera del grupo de los ocho, jugará las dos jornadas restantes en condición de local, donde podría definir su clasificación.
