[Video] Rodallega hizo el gol del año: terrible 'tijera' en Junior - Santa Fe

Hugo Rodallega anotó un golazo en la noche del miércoles 29 de octubre en el partido entre Junior FC e Independiente Santa Fe de la fecha 18 de la Liga Betplay. El vallecaucano hizo una 'tijera' que valió el empate parcial del León.

El futbolista de 40 años, quien volvió a Colombia en 2023, venía buscando una anotación de este tipo desde entonces, pero no se había materializado, y fue en el Metropolitano donde por fin la encontró.

Corría el minuto 73 cuando 'llovió' una pelota en el área de Junior, y hubo varios cabezazos de por medio, hasta que le cayó a Rodallega, quien de espaldas al arco sacó un remate de 'tijera' imposible para el portero rival.

Video del gol de tijera de Santa Fe ante Junior