[VIDEO] Rodallega no cree en nadie: el golazo PUSKÁS vs Fortaleza

Después de un arranque adverso en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II para Independiente Santa Fe por la caída en Santander frente al Atlético Bucaramanga, todo floreció en la segunda fecha de las fases definitivas del rentado local.

Vea también: Teo advirtió a Jhon Durán para el Mundial: “Toca meterle dos trancazos, pero...”

Adelante, Santa Fe tenía una dura prueba contra un equipo al que no había podido vencer en la fase regular. Los cardenales tenían que sacarse la espinita frente a Fortaleza en el Estadio El Campín. Aunque sufrieron bastante por un partido tan apretado en el primer tiempo, todo fue distinto en los segundos 45 minutos gracias a un inspirado Hugo Rodallega estelar.

Andrés Mosquera Marmolejo resistió en el primer tiempo, Elvis Perlaza dejó a Santa Fe con uno menos por la tarjeta roja a los 51 minutos después de acumular dos amarillas y Hugo Rodallega se vistió de héroe con tres goles, entre ellos, dos penales, pero un gol de otro nivel que tendría que estar dentro de las nominaciones más importantes de la temporada como el Premio Puskás.

EL GOLAZO DE HUGO RODALLEGA QUE DA LA VUELTA AL MUNDO

Sobre los 70 minutos después de que Hugo marcó el primer tanto desde el punto penal llegó el segundo gol del artillero vallecaucano. En un saque de meta largo de Andrés Mosquera Marmolejo, Fortaleza rechazó y el balón le quedó suelto a Rodallega que saco un remate de más de 35 metros de distancia al arco custodiado por Jordan García.

Le puede interesar: Argentina le saca distancia a Brasil: así va el palmarés de Copa Sudamericana

Aunque la resistencia del arquero de la Selección Colombia Sub-20 quedó a deber realmente, a Hugo poco le importó este aspecto y marcó una de las joyas grandes del segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano. Una prueba de una de las cualidades del delantero cardenal que dio frutos en un momento indicado.