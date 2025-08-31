[Video] Se pudrió todo en América: duro cruce de Balanta con el banquillo

Los resultados deportivos de América de Cali empiezan a terminar con la paciencia de los hinchas, los jugadores, los administrativos y hasta el mismo cuerpo técnico, al menos eso fue evidente en la jornada de este domingo cuando el conjunto 'escarlata' se enfrentó a Alianza FC en una nueva fecha de la Liga Betplay.

Antes de terminar el primer tiempo fue evidente una situación específica con Éder Álvarez Balanta y el banquillo técnico, lo que provocó que el jugador tirara algo que tenía en la mano y alegara las decisiones.

Vea también: Guerra en América para definir nuevo DT: hay dos candidatos internacional

Todo partió de que Balanta pidió que lo sacaran porque no aguantaba más, pues como se sabe arrastra una fea lesión desde hace casi cuatro meses, y en respuesta, el cuerpo técnico, incluyendo a Gabriel Raimondi, le pidió que se quedara, a lo que claramente el jugador respondió de mala forma, dejando en el aire las palabras que gritaba mientras le daba la espalda al entrenador.