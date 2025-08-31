Actualizado:
Dom, 31/08/2025 - 18:04
[Video] Se pudrió todo en América: duro cruce de Balanta con el banquillo
América de Cali no atraviesa el mejor momento a nivel deportivo y eso queda claro con la actitud de los jugadores.
Los resultados deportivos de América de Cali empiezan a terminar con la paciencia de los hinchas, los jugadores, los administrativos y hasta el mismo cuerpo técnico, al menos eso fue evidente en la jornada de este domingo cuando el conjunto 'escarlata' se enfrentó a Alianza FC en una nueva fecha de la Liga Betplay.
Antes de terminar el primer tiempo fue evidente una situación específica con Éder Álvarez Balanta y el banquillo técnico, lo que provocó que el jugador tirara algo que tenía en la mano y alegara las decisiones.
Todo partió de que Balanta pidió que lo sacaran porque no aguantaba más, pues como se sabe arrastra una fea lesión desde hace casi cuatro meses, y en respuesta, el cuerpo técnico, incluyendo a Gabriel Raimondi, le pidió que se quedara, a lo que claramente el jugador respondió de mala forma, dejando en el aire las palabras que gritaba mientras le daba la espalda al entrenador.
🚨 BALANTA, que ya no daba más, pide el cambio y cuando va a salir le piden que siga jugando hasta que termine el primer tiempo.— Leonel Cerrudo 🎙️ (@leonelcerrudo) August 31, 2025
Se enoja, tira algo y sigue jugando. No sale al ST.
Evidentemente se rompió algo entre el DT y los jugadores de @AmericadeCali. Todo mal 👎 pic.twitter.com/NvhYwLeiFz
Esto deja en evidencia que hay muchas cosas que no marchan bien dentro de este equipo, mismo que vivió la salida de Jorge 'Polilla' Da Silva hace unos meses y por eso en su reemplazo llevó a Raimondi, quien tiene un rendimiento del 30% y tiene al equipo prácticamente sin opciones en el semestre.
Mucho se habla en los últimos días de que el técnico se irá, pero todavía no hay nada concreto, al menos que en la jornada de este domingo las cosas no aguanten más y Marcela Gómez, presidenta del club, le comunique a Raimondi su salida del equipo.
La verdad de la demanda al América
