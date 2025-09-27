Cargando contenido

Juan Carlos Osorio en Nacional vs Millonarios
Liga Betplay
Actualizado:
Sáb, 27/09/2025 - 21:35

[Video] ¿Se viene reencuentro? Juan Carlos Osorio presente en el Atanasio

Juan Carlos Osorio hizo presencia en el estadio Atanasio Girardot para ver Nacional vs Millonarios.

En medio de la búsqueda de un técnico, Atlético Nacional se midió en la noche de este sábado a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot y más allá del resultado, hubo un hecho en los palcos que llamó la atención.

La señal de Win Sports mostró a Juan Carlos Osorio viendo el partido correspondiente a la fecha 13 de la Liga Betplay.

Esta situación, claramente, levantó varios rumores, pues no es la primera vez que se presume que Osorio podría dirigir Nacional tras la salida de Javier Gandolfi.

Es importante tener en cuenta que hasta el momento Nacional no ha hecho oficial la llegada de un entrenador, pero se espera que la situación se resuelva en los próximos días.

Osorio dirigió a Nacional en dos etapas diferentes, pero 2019 fue el último año que estuvo en el banquillo. Ganó siete títulos con el equipo, lo que le aseguró un espacio en la historia muy importante.

Antena 2
Atlético Nacional

Juan Carlos Osorio

Millonarios

Liga Betplay

