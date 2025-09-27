[Video] ¿Se viene reencuentro? Juan Carlos Osorio presente en el Atanasio

En medio de la búsqueda de un técnico, Atlético Nacional se midió en la noche de este sábado a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot y más allá del resultado, hubo un hecho en los palcos que llamó la atención.

La señal de Win Sports mostró a Juan Carlos Osorio viendo el partido correspondiente a la fecha 13 de la Liga Betplay.

Esta situación, claramente, levantó varios rumores, pues no es la primera vez que se presume que Osorio podría dirigir Nacional tras la salida de Javier Gandolfi.