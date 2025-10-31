[Video] Sospechosa tarjeta roja en Liga BetPlay; la Fiscalía investigará el caso

La fecha 18 de la presente Liga BetPlay ha dejado dos nuevos clasificados a la fase de los cuadrangulares, se trata de Atlético Nacional y el Deportes Tolima, que lograron triunfos en condición de visitante contra Llaneros y Unión Magdalena, respectivamente.

Pues bien, en uno de esos compromisos se evidenció una polémica acción que provocó una tarjeta roja muy dudosa, tanto que el club afectado envió el caso a la Fiscalía para su debida investigación, pues podría haber sido una expulsión arreglada.

Lea también: Hay audios del VAR del Llaneros vs Nacional: ¿Acertó Luis Matorel?