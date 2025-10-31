Actualizado:
Vie, 31/10/2025 - 16:27
[Video] Sospechosa tarjeta roja en Liga BetPlay; la Fiscalía investigará el caso
La acción se presentó en un partido de la reciente fecha 18 del torneo.
La fecha 18 de la presente Liga BetPlay ha dejado dos nuevos clasificados a la fase de los cuadrangulares, se trata de Atlético Nacional y el Deportes Tolima, que lograron triunfos en condición de visitante contra Llaneros y Unión Magdalena, respectivamente.
Pues bien, en uno de esos compromisos se evidenció una polémica acción que provocó una tarjeta roja muy dudosa, tanto que el club afectado envió el caso a la Fiscalía para su debida investigación, pues podría haber sido una expulsión arreglada.
Lea también: Hay audios del VAR del Llaneros vs Nacional: ¿Acertó Luis Matorel?
En otras noticias: ¿cuál equipo en Colombia promedia mayor asistencia de hinchas en los partidos?
Polémica expulsión en la Liga BetPlay
La acción se presentó en el partido entre Unión Magdalena y el Deportes Tolima, duelo que se llevó a cabo en el Estadio Sierra Nevada de Santa Marta y que terminó con victoria por 2-0 para el conjunto ‘pijao’.
El compromiso tuvo la expulsión del defensor Héctor Urrego, una acción algo inexplicable para muchos, pues es una evidente tarjeta roja por una patada descalificadora sobre un rival, situación que se presentó a la altura del minuto 36 y que dejaría al Unión Magdalena con 10 hombres en cancha cuando el partido iba 0-0.
🚨 La dirigencia de #UniónMagdalena ha puesto bajo investigación de la Fiscalía la expulsión de Héctor Urrego. A eso se le suma el malestar de varios de sus compañeros por la acción que desequilibró el partido 🌪️ pic.twitter.com/iED00H6DPb— Pipe Sierra (@PSierraR) October 31, 2025
Las directivas del ‘ciclón’ enviaron el caso a la Fiscalía
De acuerdo con información del periodista Felipe Sierra, el Unión Magdalena pidió a la Fiscalía investigar esta acción, pues les parece sospechosa esta acción del defensor antioqueño de 32 años, especialmente porque el equipo samario ya había descendido a la Segunda División y tampoco tenía chances de avanzar a los cuadrangulares, por eso, la fuerte entrada en la disputa del balón no tendría gran sentido.
La fuente indica que los jugadores quedaron con gran malestar luego de la patada de Urrego, que representó la expulsión y en consecuencia desequilibró el partido a favor del Tolima, por eso, las directivas del cuadro samario acuden a la Fiscalía para despejar dudas sobre un posible caso de apuestas fraudulentas que pidieran un triunfo del equipo de Ibagué o una temprana expulsión en el duelo ante el Magdalena.
Fuente
Antena 2