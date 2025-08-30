Actualizado:
Sáb, 30/08/2025 - 18:53
[Video] Teo Gutiérrez alerta a todo Junior; "ya se está hablando con otro club"
El delantero barranquillero dio inesperadas declaraciones sobre su futuro.
En el partido que disputó Junior ante Llaneros y donde el cuadro barranquillero triunfó por 4-0 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, el delantero Teófilo Gutiérrez ingresó al inicio del segundo tiempo y pese a no reportarse con asistencia o anotaciones, dejó ver toques y pases filtrados que demostraron su inoxidable calidad.
El histórico jugador del Junior, quien renovó su vínculo con el equipo barranquillero hasta diciembre de este 2025, dejó entrever que estaría viviendo sus últimos días en la institución ‘tiburona’, donde ha logrado entre otros títulos dos ligas locales.
Teo Gutiérrez enciende las alarmas en Junior
El atacante de 40 años habló con la prensa en zona mixta luego de finalizado el compromiso ante Llaneros y dejó alarmantes declaraciones sobre su futuro en el equipo ‘tiburón’, asegurando que su contrato acaba en diciembre y que ya está pensando en llegar a otro club.
🎙️ “Disfrutar estos meses que me quedan y ya pensando también en mi futuro, en poder ir a otro club donde ya se están hablando las cosas”— Cuid Sports (@cuidsports) August 30, 2025
😳 La INESPERADA declaración de Teófilo Gutiérrez tras la goleada ante Llaneros pic.twitter.com/GvkkvpUfqS
La reflexión de Teo respecto a la manera de afrontar el fútbol
El delantero que supo vestir la camiseta de la Selección Colombia, dejó claro que todavía tiene dentro de sus planes seguir en el fútbol y no colgar los guayos una vez acabe su contrato con el Junior, una carrera destacada que ya asimila con la intención de disfrutar y brindar alegría a los hinchas, sin descuidar claro los objetivos del Junior.
"Lo más importante es el cuidado personal, hacer disfrutar a la gente que viene al estadio y los que están en casa viendo el partido, clasificar los más pronto a los ocho, para así sumar en la Tabla de Reclasificación y cuidar también presencia en la copa”, dijo Gutiérrez.
