En el partido que disputó Junior ante Llaneros y donde el cuadro barranquillero triunfó por 4-0 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, el delantero Teófilo Gutiérrez ingresó al inicio del segundo tiempo y pese a no reportarse con asistencia o anotaciones, dejó ver toques y pases filtrados que demostraron su inoxidable calidad.

El histórico jugador del Junior, quien renovó su vínculo con el equipo barranquillero hasta diciembre de este 2025, dejó entrever que estaría viviendo sus últimos días en la institución ‘tiburona’, donde ha logrado entre otros títulos dos ligas locales.

