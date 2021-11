[VIDEO] Teo Gutiérrez se salió de casillas: cabezazo al rival y solo recibió amarilla

Aunque se jugó un gran partido, Teófilo Gutiérrez también fue protagonista negativamente del duelo entre el Deportivo Cali y el Quindío. El 'azucarero' ganó 1-0 con gol del barranquillero, pero el futbolista se salvó de la expulsión inexplicablemente luego de darle un cabezazo a un rival.

Solo en el primer tiempo del compromiso, el Cali se quedó con 10 hombres en el estadio Palmaseca tras la expulsión de Hernán Menosse al minuto 16'. El central le dio un codazo en la cara a un rival.

No obstante, en el final del primer tiempo 'Teo' Gutiérrez le dio un cabezazo en la cara al rival tras calentarse. No obstante, el juez no vio la acción y el VAR tuvo que entrar a analizar la jugada. Lo curioso de la situación es que pese a ser una clara agresión de roja directa, el juez Matorrel solo sacó tarjeta amarilla.