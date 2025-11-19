[Video] terrible falta sobre Harold Santiago en Bucaramanga - Santa Fe

El duelo entre Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe por la primera fecha de los cuadrangulares dejó una acción polémica al cierre del primer tiempo. A los 42 minutos, el volante Gustavo Charrupí cometió una fuerte infracción sobre Harold Santiago Mosquera, que terminó en expulsión directa.

En una disputa por la pelota en campo del Bucaramanga, Charrupí pisó con fuerza la pantorrilla de Mosquera, una acción que el árbitro Luis Delgado sancionó de inmediato con tarjeta roja. La decisión generó reclamos del equipo local, pero las repeticiones confirmaron la dureza del contacto.

La jugada cortó el ritmo de un primer tiempo que había sido intenso pese a las pocas opciones de gol. Hasta ese momento, Bucaramanga había manejado el partido con orden y velocidad en ataque.

Video de la falta a Harold Santiago Mosquera en Bucaramanga vs Santa Fe