Mié, 19/11/2025 - 19:42
[Video] terrible falta sobre Harold Santiago en Bucaramanga - Santa Fe
La entrada descalificadora ocurrió en el primer tiempo del juego.
El duelo entre Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe por la primera fecha de los cuadrangulares dejó una acción polémica al cierre del primer tiempo. A los 42 minutos, el volante Gustavo Charrupí cometió una fuerte infracción sobre Harold Santiago Mosquera, que terminó en expulsión directa.
En una disputa por la pelota en campo del Bucaramanga, Charrupí pisó con fuerza la pantorrilla de Mosquera, una acción que el árbitro Luis Delgado sancionó de inmediato con tarjeta roja. La decisión generó reclamos del equipo local, pero las repeticiones confirmaron la dureza del contacto.
La jugada cortó el ritmo de un primer tiempo que había sido intenso pese a las pocas opciones de gol. Hasta ese momento, Bucaramanga había manejado el partido con orden y velocidad en ataque.
Video de la falta a Harold Santiago Mosquera en Bucaramanga vs Santa Fe
🔴⚽ ¡Roja en Bucaramanga! ¡Gustavo Charrupí le hizo falta a Santiago Mosquera y se fue expulsado! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/mQpXJzmF6T— Win Sports (@WinSportsTV) November 20, 2025
El gol del local llegó temprano, al minuto 16, gracias a una definición del delantero Luciano Pons, quien aprovechó una transición rápida para abrir el marcador en el estadio Alfonso López.
Santa Fe intentó reaccionar tras la anotación, pero le costó generar peligro claro en el último tercio. La expulsión de Charrupí dejó a Bucaramanga con uno menos justo antes del descanso.
La acción sobre Mosquera encendió alarmas en el equipo bogotano, pues el extremo es la gran figura del semestre y uno de los futbolistas más determinantes de la Liga Betplay; aun así, el delantero continuó en cancha.
Mosquera, que ha sido clave en la clasificación de Santa Fe a cuadrangulares, vive sus últimos partidos con el club. El jugador no seguirá para 2026 y ya tiene pretendientes importantes.
