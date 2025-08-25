[Video] Un '10' quiere llegar a Santa Fe: "Es lo que siempre he querido"

Independiente Santa Fe viene de sufrir una derrota frente a Fortaleza CEIF por la octava fecha de la Liga Betplay, pues el León no pudo hacerle frente a unos Amix que se plantaron bien en el estadio Metropolitano de Techo y terminó cediendo un 2-0 que lo dejó comprometido en su carrera por ingresar al grupo de los ocho.

Aun así, el equipo dirigido por Jorge Bava aparenta tener variantes, y de momento la preocupación no invade a sus hinchas, quienes en su mayoría consideran que Santa Fe volverá a meterse en los primeros lugares y clasificará a cuadrangulares.

Al margen de ello, hubo una declaración en zona mixta del estadio de Techo, en donde un futbolista de Fortaleza CEIF manifestó abiertamente que su intención es volver a desempeñarse en Independiente Santa Fe, pues es canterano -y aparentemente hincha- de este equipo.

El jugador que quiere volver a Santa Fe

El mediocampista Jhon Velásquez confirmó que tiene el objetivo de volver a jugar en Independiente Santa Fe, sobre todo "después de todo lo que viví y del amor que le tengo". El '10' fue uno de los futbolistas más importantes de la plantilla del Rojo entre 2019 y 2020.