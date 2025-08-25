Actualizado:
Lun, 25/08/2025 - 09:06
[Video] Un '10' quiere llegar a Santa Fe: "Es lo que siempre he querido"
El futbolista reveló su deseo de llegar al León luego de la derrota del pasado sábado ante Fortaleza CEIF.
Independiente Santa Fe viene de sufrir una derrota frente a Fortaleza CEIF por la octava fecha de la Liga Betplay, pues el León no pudo hacerle frente a unos Amix que se plantaron bien en el estadio Metropolitano de Techo y terminó cediendo un 2-0 que lo dejó comprometido en su carrera por ingresar al grupo de los ocho.
Aun así, el equipo dirigido por Jorge Bava aparenta tener variantes, y de momento la preocupación no invade a sus hinchas, quienes en su mayoría consideran que Santa Fe volverá a meterse en los primeros lugares y clasificará a cuadrangulares.
Al margen de ello, hubo una declaración en zona mixta del estadio de Techo, en donde un futbolista de Fortaleza CEIF manifestó abiertamente que su intención es volver a desempeñarse en Independiente Santa Fe, pues es canterano -y aparentemente hincha- de este equipo.
El jugador que quiere volver a Santa Fe
El mediocampista Jhon Velásquez confirmó que tiene el objetivo de volver a jugar en Independiente Santa Fe, sobre todo "después de todo lo que viví y del amor que le tengo". El '10' fue uno de los futbolistas más importantes de la plantilla del Rojo entre 2019 y 2020.
"Es lo que siempre he querido", le respondió el bogotano a un periodista en zona mixta quien le preguntó sobre un posible regreso a Independiente Santa Fe, pese a que realmente no se trata de una posibilidad que se haya manejado en el pasado reciente.
"Es lo que he soñado, quiero volver", dijo Velásquez Turga, quien disputó más de 100 partidos con la camiseta de Santa Fe y fue portador de la camiseta '10' antes de marcharse a Portugal para jugar con el Farense.
Asimismo, el futbolista confía en que más adelante se presentará la chance de llegar a su club de origen, pues dijo: "Dios me llevará en el momento preciso".
Cabe recordar que Jhon Velásquez se desempeñó en Santa Fe, Llaneros y Patriotas antes de marcharse por dos años y medio al Farense de Portugal (2022 - 2024) y retornó a Colombia a inicios de esta temporada para jugar en Deportes Quindío, y ahora en Fortaleza.
¿REGRESO DE UN CANTERANO? 👀🦁— Santiago Archila (@SantiArchila_) August 24, 2025
Hablé con el mediocampista Jhon Velásquez después del partido Vs Fortaleza (donde juega actualmente).
Le pregunté si le gustaría volver al ‘cardenal’ y esto respondió.
Hincha del León, ¿Le daría una segunda oportunidad al bogotano? Los leo ⬇️🇮🇩 pic.twitter.com/TAguzBmvt4
Fuente
Antena 2