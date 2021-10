[Video] Wilmar Roldán 'encaró' a hinchas del Quindío quienes le reclamaron por su arbitraje

"PITALO VOS HUEV...."

Que haya sido penalti o no la acción entre Ramírez y Rodríguez en el juego Quindío vs Pereira, cada quien tendrá sus argumentos para afirmarlo o negarlo. A estas situaciones extremas con los aficionados no puede llegar Wilmar Roldán Fuente:@gladiadoresfutb pic.twitter.com/Q9OVBWGSqV