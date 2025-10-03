Actualizado:
Vie, 03/10/2025 - 07:31
¿Viejo conocido vuelve al arco de Millonarios? El jugador no oculta su amor por el equipo
Millonarios busca un arquero de confianza y un viejo conocido no oculta su deseo de estar en el equipo.
El semestre de Millonarios ha sido muy complicado, ya ha pasado más de la mitad y el equipo todavía no logra encontrar su manera de jugar, muy complicado en cuanto a la clasificación el equipo embajador necesita hacer un cierre prácticamente perfecto para meterse a los ocho, pero con el calendario que tiene pendiente la situación se ve bastante complicada.
Las salidas del equipo se han hecho notar y los pocos refuerzos no han estado a la altura de sus predecesores, casos como el de Palacios y Ruiz en las bandas o Cataño en el centro del campo son solo algunos de los que se pueden ver en este Millonarios, pero seguramente el más sonado es el de Álvaro Montero que era un seguro en el arco y el equipo no ha logrado volver a sentir esa confianza.
Un viejo conocido que siempre ha querido a la institución
El portero que siempre ha sido muy agradecido con Millonarios es Wuilker Fariñez, el venezolano tuvo un paso muy positivo por el equipo embajador en donde fue figura en muchos partidos y es recordado con mucho cariño por los hinchas, mismo cariño que guarda el arquero hacia la institución a la que en varias ocasiones ha estado cerca de volver.
Fariñez que ahora está jugando en Águilas Doradas fue visto en el Campin viendo un partido de Millonarios lo que ha despertado el interés en los hinchas embajadores. Ante el bajo nivel que mostró De Amores y la poca seguridad que ofrece Novoa a largo plazo los aficionados del equipo azul no ven con malos ojos un hipotético regreso del venezolano, un arquero que ya vistió los colores del equipo y que lo hizo de gran manera le beneficiaría mucho a Millos. Si bien son solo rumores e intención de los hinchas si es cierto que el arquero de 27 años fue uno de los que más sonó cada vez que Montero estuvo cerca de irse del equipo y si antes no se pudo concretar por temas económicos ahora que está en Águilas el panorama podría ser diferente.
Esto se le viene a Millonarios en Liga
El equipo dirigido por Hernán Torres se juega la vida en la liga Betplay, el martes 7 de octubre recibe a América en el Campin en lo que será un duelo a muerte que podría definir la eliminación de uno de los dos equipos, con varios lesionados ya recuperados el equipo espera encontrar esa solidez que tanto le ha faltado este semestre y hacerse grande en casa al menos para seguir soñando con la clasificación y seguir sumando puntos pensando en torneo internacional con la reclasificación.
Antena 2