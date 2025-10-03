¿Viejo conocido vuelve al arco de Millonarios? El jugador no oculta su amor por el equipo

El semestre de Millonarios ha sido muy complicado, ya ha pasado más de la mitad y el equipo todavía no logra encontrar su manera de jugar, muy complicado en cuanto a la clasificación el equipo embajador necesita hacer un cierre prácticamente perfecto para meterse a los ocho, pero con el calendario que tiene pendiente la situación se ve bastante complicada.

Las salidas del equipo se han hecho notar y los pocos refuerzos no han estado a la altura de sus predecesores, casos como el de Palacios y Ruiz en las bandas o Cataño en el centro del campo son solo algunos de los que se pueden ver en este Millonarios, pero seguramente el más sonado es el de Álvaro Montero que era un seguro en el arco y el equipo no ha logrado volver a sentir esa confianza.