Viera felicitó a los hinchas de Millonarios y le envió mensaje a los fanáticos de Junior

Junior de Barranquilla sumó un importante punto al empatar 0-0 con Millonarios en partido de la fecha 4 del grupo A en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay que se jugó en el estadio El Campín de Bogotá.

Uno de los jugadores más importantes del equipo 'rojiblanco' fue el guardameta Mario Sebastián Viera, quien cumplió con una destacada actuación al salvar en reiteradas ocasiones su pórtico.

Al término del encuentro, Viera felicitó a los hinchas de Millonarios por el ambiente que tuvieron en las tribunas y le envió un mensaje a los fanáticos de junior.

"La gente que vaya acompañarnos que vayan a alentar con energía positiva. Vamos a esperarlos con los brazos abiertos. Hoy se vivió un espectáculo muy lindo, quiero felicitar a la hinchada de Millonarios. Me encanta venir por más que me puteen hasta más no poder. Disfruto mucho el ambiente del futbol, es espectacular. Me encantaría que estuvieran así todos los estadios", dijo.

Respaldo a Miguel Ángel Borja

Viera respaldó al delantero Miguel Ángel Borja y lo defendió por la sequía de goles que está sufriendo.

"Miguel es un jugadorazo, es uno de los máximos referentes, esto que no meta goles no quiere decir nada. Esta trabajando mucho para el equipo, se está sacrificando para que podamos salir desde atrás y está corriendo todas las pelotas. No le ha tocado meter goles en estos últimos partidos y no quiere decir que esté pasando un mal momento. Tiene la tranquilidad y el respaldo del equipo"

Junior tiene posibilidad de clasificar

"No sé quién no ha dado por muertos. Hace 15 días no reviso redes sociales. Me he concentrado en lo que piensan mis compañeros y el cuerpo técnico. Estoy en un club que lo tienen que matar para dejarlo afuera hasta que tengamos esperanzas".