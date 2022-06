Viera frena a la hinchada de Junior antes de visitar a Nacional: "No queremos banderazo"

Junior de Barranquilla se juega su última carta para clasificar a la final de la Liga BetPlay visitando este miércoles 15 de junio a Atlético Nacional en partido de la fecha 6 del grupo A en los cuadrangulares semifinales.

El equipo 'rojiblanco' necesita un triunfo para superar al 'verdolaga' en la tabla de posiciones y lograr la clasificación. En caso de empatar o perder quedará eliminado.

Previo al viaje a Medellín, Sebastián Viera, capitán y arquero de Junior, le envió un mensaje de "tranquilidad y mesura" a la afición que tenía pensado realizar un "banderazo" para despedir al equipo.

"No queremos banderazo. Hace 15 días estaban que se metían a la cancha. Que nos acompañe la gente que siempre está. No hemos ganado nada para hacer un banderazo. No estamos en una final tampoco", afirmó.

Viera recordó las críticas que recibió el equipo hace 15 días cuando quedó eliminado de la Copa Conmebol Sudamericana al ser superado por Unión de Santa Fe.

"Nos golpeó mucho a todos lo que pasó hace 15 días y nosotros nos levantamos. Vamos a jugar el último partido con opciones de llegar a la final. Nosotros queremos que la gente que siempre está con nosotros, nuestra familia y al hincha que están en las buenas y en las malas", indicó.

El guardameta explicó que la petición del plantel no va en contra de nadie, pero sí pidió coherencia teniendo en cuentas las críticas recibidas.

"No es nada contra nadie. Sería un poco loco, que hace 15 día se nos metían a la cancha ahora van a hacer banderazo. Queremos tranquilidad y mesura. Jugaremos un partido difícil".

Finalmente, Viera sentenció que Atlético Nacional es el responsable y favorito para llegar a la final.

"El favoritismo lo tiene Nacional. Jugaremos un partido hermoso. Van a tener un marco de público espectacular".