El fin de semana se disputó la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay y el 'partidazo' fue, sin duda, el de Pereira vs Junior, mismo que terminó con un final de 4-3 y con Sebastián Viera como protagonista.

Precisamente, todos los aficionados a este deporte se enteraron del paso a paso que hizo el portero del Junior para dejar a su equipo perdiendo, con otro jugador menos y con un guardameta improvisado.

Después de todo lo que había ocurrido, se supo que en las últimas horas, Viera salió a dar la cara por la situación ocurrida: " El árbitro revisaba el VAR y yo nada más estaba pensando: ‘cómo voy a patearlo’. Vi que era el minuto 90, y puse la pelota. De verdad, nada más pensaba en cómo iba a patear ese penal".

"Sabía que era lo último. Hago el gol, y festejo, pero en ningún momento se me pasó por la cabeza, antes de patear el penal o después, que tenía tarjeta amarilla. Me había olvidado por completo" fue lo que inició diciendo para una entrevista con El Heraldo.

Después habló de su celebración, misma que conllevó a muchos problemas para su equipo: "No pensaba en cómo festejarlo ni nada. Solo pensaba en meter el gol, porque era lo último del partido. Fue una reacción sin pensar, una reacción de la que caigo en cuenta cuando me acerco a la zona técnica y Héctor Fabio (Báez) me dice que tengo amarilla. Allí recién se me cae la ficha a mí y me doy cuenta de que tenía tarjeta y que me iban a expulsar".

"Fue algo rápido que no lo pensé, lamentablemente. Nunca lo tuve presente. Pensé en otras cosas, menos en eso".

Aseguro también Viera, que lo vivido "es algo inexplicable. Todavía me pregunto por qué me quité la camiseta, son reacciones… no me lo perdono. Duro. Pero bueno ya está, no me queda de otra que seguir adelante, confiar en mis compañeros y desearles lo mejor para el miércoles".

Finalmente hizo referencia a las tarjetas que recibieron él y su compañero: "Sabemos la responsabilidad que tenemos. (Carlos Bacca) Está muy dolido también. Es duro, más para nosotros que sabemos la responsabilidad que tenemos y lo que representamos"

"A la afición, que me disculpe, yo soy el que tengo la responsabilidad. Obviamente que son momentos jodidos para mí y para la afición, que tiene el deseo. Uno como hincha también lo sufre. Es duro, pero bueno, esto sigue".

El próximo partido de Junior será este miércoles 9 de noviembre frente a Millonarios a las 8:05 pm.