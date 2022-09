Viera responde a las críticas en Junior: "tengo la espalda grande para aguantar lo que venga"

A pesar de estar en el grupo de los ocho, Junior de Barranquilla no atraviesa por un buen momento, teniendo en cuenta la derrota 1-2 que sufrió ante Unión Magdalena en la fecha 10 de la Liga BetPlay. Adicionalmente, algunas decisiones del entrenador Juan Cruz Real y el rendimiento de varios futbolista han despertado las críticas en la afición.

Este miércoles 7 de septiembre, a cuatro días para chocar con Deportivo Pereira en condición de local por la fecha 11, el arquero y capitán, Mario Sebastián Viera, respondió a los cuestionamientos, en los cuales él también se ha visto involucrado por algunos errores individuales que le han costado goles en contra al equipo.

"No como de eso, no como de redes sociales. Ya sé lo que me escriben cuando ganamos y perdemos. Cuando uno anda bien o anda mal. Lo que queda es trabajar. Yo no soy el técnico. Cuando me toca jugar juego y hago lo mejor que puedo. Estoy acostumbrando a estos momentos, cuando nos hacen goles siempre miran a Viera. Tengo la espalda demasiada grande para aguantar lo que venga y para salir adelante en lo que tenga que salir".

Viera también manifestó que esta no será la primera ocasión en la que Junior esté en un mal momento y volvió a referirse a sus años de experiencia para explicar que sabe cómo manejar la situación.

"Este no es el primero ni el último. El equipo va a salir adelante. Ahora jugamos el sábado, sacamos el arco en cero, meto un gol y todo el mundo 'Viera Viera'. Yo no como de eso, tengo años de experiencia, sé cómo es esto, cómo se maneja y sé cómo es el fútbol. Vamos a salir adelante, sin duda".

Finalmente, el guardameta uruguayo aseguró que el plantel tiene ganas y está comprometido para mejorar y salir de la mala racha.

"Tenemos ganas, ganas de trabajar, la dedicación está, el profesionalismo y compromiso están, mientas haya eso no hay ningún tipo de problema. De la racha se sale, las adversidades están para sobreponernos todos los días. No hay mucho misterio"